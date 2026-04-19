संखुवासभामा पहिरोले २१८ भेडा पुरिए, एक गोठाला घाइते

दलबहादुरका २५० भेडामध्ये ३२ वटा भेडा मात्रै जीवित अवस्थामा फेला परेका छन् ।

भविन कार्की भविन कार्की
२०८३ जेठ ९ गते २०:१५

९ जेठ, संखुवासभा । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ फोक्टेमा पहिरोले भेडीगोठ पुर्दा २१८ भेडा पुरिएका छन् ।

शनिबार बिहान आएको पहिरोले स्थानीय दलबहादुर गुरुङको भेडीगोठ पुरिएर २१८ वटा भेडा पुरिएर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी कुमारप्रसाद मैनालीले  जानकारी दिए ।

दलबहादुरका २५० भेडामध्ये ३२ वटा भेडा मात्रै जीवित अवस्थामा फेला परेका छन् ।  यस्तै भेडा गोठालाको काम गर्दैआएका स्थानीय २० वर्षीय झलक गुरुङ घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको हात र खुट्टामा चोट लागेको छ ।

घटनास्थल दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले उद्धार तथा खोजी कार्यमा कठिनाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थल नुम प्रहरी चौकीबाट ४० किलोमिटर टाढा छ । त्यहाँ पुग्न करिब १० घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।  उद्धार टोली घटनास्थलतर्फ गइसकेको छ ।

संखुवासभा
माछा मार्न हिँडेका पुरुष जालमा बेरिएको अवस्थामा खोलामा मृत भेटिए

संखुवासभामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु, दुई गम्भीर घाइते

संखुवासभामा जिल्लाबाटै पेन्सन पट्टा वितरण सुरु

संखुवासभाको खाँदबारी बसपार्कमा महिला मृत भेटिइन्

अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि संखुवासभाबाट एक सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार

संखुवासभामा एमालेका अर्जुनकुमार कार्की निर्वाचित

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

