+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहामा पासवान बने वैशाख महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते ९:३१

१० जेठ, सिरहा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले वैशाख महिनाको ‘उत्कृष्ट प्रहरी’ हवल्दार सन्जीपकुमार पासवानलाई घोषणा गरेको छ ।

पासवानले विभागीय मूल्य–मान्यता, आदेश तथा निर्देशनको पूर्ण पालना गर्दै व्यावसायिक, लगनशील र कर्तव्यनिष्ठ ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भन्दै सम्मान गरिएको हो । उनी तालिम शाखामा कार्यरत छन् ।

कार्यालयका अनुसार उनले उच्च मनोबल, साहस र सक्रियताका साथ अपराध अनुसन्धान तथा फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियानमा काम गरेका थिए ।

सिरहा नगरपालिका–७ स्थित बासघारीमा २०८२ माघ १६ गते प्रेमनाथ यादवमाथि भएको गोली प्रहारको घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादी उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्न पासवानले महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए ।

त्यसैगरी, औरही गाउँपालिका–५ स्थित चितिया मन्दिर परिसरमा श्यामसुन्दर शर्मामाथि गोली प्रहार गरी घाइते बनाइएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको अनुसन्धानमा समेत उनले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । उक्त घटनामा संलग्न प्रतिवादी हरि ठाकुरलाई समेत पक्राउ गर्न भूमिका खेलेका थिए ।

यस अवधिमा उनले भन्सार छलीका सामान बरामद गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुका साथै विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका ४३ जना प्रतिवादी पक्राउ गर्न भूमिका खेलेका थिए ।

उत्कृष्ट प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित