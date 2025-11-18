+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

149/7 (20)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

55/2(8.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

६८ बलमा ९५ रन आवश्यक

कर्णाली याक्स 2025

149/7(20)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

55/2(8.4)
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
149/7 (20)
VS
६८ बलमा ९५ रन आवश्यक
काठमान्डु गोर्खाज 2025
55/2 (8.4)
LIVE अपडेट
Comments
Shares
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान :

असई रागनीकुमारी सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रागनीकुमारी यादव उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएकी छन् ।
  • प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले रागनीकुमारीलाई प्रथम स्थानका लागि नगद ४० हजार रुपैयाँसहित प्रशंसा–पत्र प्रदान गरे ।
  • अर्घाखाँची प्रहरी चौकी बालकोटकी शान्ता खत्री दोस्रो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीकी उमा तामाङ तेस्रो स्थानमा परेकी छन्।

१४ मंसिर, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रागनीकुमारी यादव देशभरकै सर्वोत्कृष्टसहित प्रथम प्रहरी घोषित भएकी छन् ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले देशभरका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये रागनीकुमारीलाई सर्वोत्कृष्टसहित प्रथम  चयन गरेको हो ।

आइतबार आयोजित कार्यक्रमबीच प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रथम स्थान हासिल गरेकोमा नगद ४० हजार रुपैयाँसहित प्रशंसा–पत्र प्रदान गरे ।

रौतहटको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा दरबन्दी भएकी रागनी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कार्यरत छिन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लैंगिक हिंसाको तथ्यपत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको अवसरमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीमध्ये कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट प्रहरी कर्मचारी छनोट समितिले उनको नाम छनोट गरेको हो।

अर्घाखाँची प्रहरी चौकी बालकोटमा दरबन्दी भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार शान्ता खत्री द्वितीय भएकी छन् । उनले ३० हजार रुपैयाँ नगदसहित प्रमाण–पत्र प्राप्त गरिन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार उमा तामाङले तेस्रो भइन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई २० हजार रुपैयाँ नगद तथा प्रशंसा–पत्र प्रदान गरेको छ ।

प्रहरी नायब निरीक्षक पूर्णिमा थापा तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक साजना प्रसाईंलाई नगद १० हजारसहित सान्त्वना पुरस्कार दिइएको छ।

उत्कृष्ट प्रहरी रागनीकुमारी यादव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विच्छाको सांसद पद खारेज गर्न मधेश प्रदेश सभामा राप्रपाको पत्र

विच्छाको सांसद पद खारेज गर्न मधेश प्रदेश सभामा राप्रपाको पत्र
स्विट्जरल्यान्डमा महिला–पुरुष सबैका लागि राष्ट्रिय सेवा प्रस्ताव

स्विट्जरल्यान्डमा महिला–पुरुष सबैका लागि राष्ट्रिय सेवा प्रस्ताव
विजय लघुवित्तले पायो एफपीओको स्वीकृति

विजय लघुवित्तले पायो एफपीओको स्वीकृति
एमटिभीका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत च्यानल बन्द हुँदै

एमटिभीका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत च्यानल बन्द हुँदै
भारतमा नरभक्षी ब्वाँसोको आतंक, ड्रोनमार्फत निगरानी

भारतमा नरभक्षी ब्वाँसोको आतंक, ड्रोनमार्फत निगरानी
बझाङ एमाले प्रतिनिधि छनोट विवाद : संस्थापन र इतर समूहको आ–आफ्नै सूची

बझाङ एमाले प्रतिनिधि छनोट विवाद : संस्थापन र इतर समूहको आ–आफ्नै सूची

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित