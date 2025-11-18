बझाङ एमाले प्रतिनिधि छनोट विवाद : संस्थापन र इतर समूहको आ–आफ्नै सूची

१४ मंसिर, धनगढी । बझाङमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएको छ ।
संस्थापन र इतर समूहले निर्विरोध प्रतिनिधि चयन भएको भन्दै आ–आफ्नै सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।
निर्वाचन समितिका संयोजक राजेन्द्र प्रसाद जोशीले संस्थापन इतरलाई साथ दिएका छन् । निर्वाचन समिति संयोजक जोशीले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि चयन सूचीमा खुलातर्फ दिलबहादुर भण्डारी, एलबी रावल, लालबहादुर खड्का, दमनबहादुर भण्डारी र जनकराज जोशी प्रतिनिधि चयन गरिएका छन् ।
महिलातर्फ जानकी बोहरा र डोल्मा तामाङ, युवा तर्फ पंकज भण्डारी, दलित तर्फ आनन्दलाल बिक र शंकर रमाइली चयन भएका छन् । यो समूहलाई स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुुर भण्डारी सहितको समर्थन छ ।
तर यो सूचीमा असहमति जनाउँदै अर्को समूहले प्रतिनिधि चयनको छुट्टै सूची सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला इन्चार्ज रहेका भैरवबहादुर सिंहले यो समूहलाई साथ दिएका छन् । उनीहरुले जारी गरेको सूचीमा खुला तर्फ पदमबहादुर धामी, प्रकाश रोकाया, गोकुल बहादुर सिंह, राकेश सिंह र पुरन बहादुर धामी प्रतिनिधि चयन भएको उल्लेख छ ।
महिला तर्फ भागरथी सिंह, देवकी जोशी, निशा धामी, दलित तर्फ दिनेश नेपाली, कृष्णबहादुर सार्की र युवा तर्फ गणेशराज जोशी चयन भएका छन् । यो समूहलाई जिल्ला इन्चार्ज सिंह सहित प्रदेश सभा–१, इन्चार्ज अफिलाल ओखेडा, केन्द्रीय सदस्य आशा कुमारी बिकले साथ दिएकी छन् ।
बझाङमा प्रतिनिधिका लागि ४६ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । नेताहरुले सर्वसम्मतिको प्रयास गरेपनि कुरा नमिलेपछि अन्तत: अलग–अलग सूची सार्वजनिक भएको छ ।
संस्थापन पक्षीय एमाले बझाङका नेता एलबी सिंहले प्रतिनिधिका आकांक्षी बीच कुनै सहमति नगरेर एकलौटी रुपमा नाम सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले निर्वाचन संयोजकलाई समेत दबाब दिएर सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयनको सूचना सार्वजनिक गरिएको बताउदै जिल्ला इन्चार्ज सहित नेताले प्रतिनिधिको अर्को सूची सार्वजनिक गरेको बताए ।
तर जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुर भण्डारीले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन् । जिल्ला कमिटी बैठकले प्रतिनिधिबारे निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिए बमोजिम सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन गरिएको उनले दाबी गरे ।
