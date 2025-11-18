महाधिवेशन प्रतिनिधि नबनाएपछि बैतडीमा पालिका अध्यक्षले गरे एमाले परित्याग

१४ मंसिर, धनगढी । बैतडीमा नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्षले राजीनामा घोषणा गरेका छन् ।
सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयनको नाममा गुटगत चलखेल भएको आरोप लगाउँदै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
एमाले प्रदेश सल्लाहकार समिति सदस्य रहेका चन्दले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
उनी २०७४ र २०७९ सालमा एमालेबाटै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । तर, प्रतिनिधि चयनमा आफूलाई नपारिएको भन्दै असन्तुष्ट चन्दले पार्टी जिम्मेवारी जिल्ला इन्चार्ज लिलाधर भट्ट र पालिकाको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष बिना भट्ट र वडाध्यक्ष रामसिंह पुजारालाई हस्तान्तरण गर्दै एमाले परित्याग गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
चन्दले यसपटक आफूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नै नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनले लिलाधर भट्ट र पूर्वमन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रतिनिधि बन्न रोकेको दाबी गरेका छन् ।
‘पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी, चाकरी र झोले प्रथाले धेरै दिक्क बनाएको थियो,’ चन्दले भनेका छन्, ‘निरंकुश नेतृत्वविरुद्ध समय–समयमा आवाज उठाएँ, तर अन्तत: सकिन ।’
एमाले बैतडीले शनिबार नै १५ जना राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन गरिसकेको छ ।
