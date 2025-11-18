इन्टरपोलको ९३ औं महासभा सम्पन्न, नयाँ अध्यक्षमा फ्रान्सका लुकास

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी नेतृत्वको टोली मंसिर ८ देखि ११ गते मोरक्कोको माराकेचमा इन्टरपोलको ९३औं महासभामा सहभागी भएर आइतबार स्वदेश फर्किएको छ।
- महासभामा इन्टरपोलका १९६ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध रोकथाम र नीति निर्माणमा छलफल गरी मतदानमार्फत नयाँ अध्यक्ष फ्रान्सका लुकाउ फिलिपे नियुक्त गरेका छन्।
- प्रतिनिधि मण्डलले इन्टरपोल अध्यक्ष र महासचिवसँग शिष्टाचार भेटघाट गरी कतार, भारत, फ्रान्स, जापान, मलेसिया, साउदी अरब र यूएईसँग द्विपक्षीय बैठक गरेको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजन अधिकारी नेतृत्वको टोली इन्टरपोल महासचिवालयको आयोजनामा मोरक्कोको माराकेचमा मंसिर ८ गते देखि ११ गतेसम्म संचालन भएको इन्टरपोलको ९३औं महासभामा सहभागी भई आइतबार स्वदेश फिर्ता भएको छ ।
उक्त महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने अपराधहरूको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि इन्टरपोलको विभिन्न नीति निर्माणका प्रकृयाहरूको सम्बन्धमा सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा छलफल भएको तथा इन्टरपोलको कार्यकारिणी समितिको विभिन्न रिक्त पदहरूको लागि निर्वाचन समेत भएको थियो ।
उक्त महासभामा इन्टरपोलका सबै १९६ सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको र इन्टरपोलको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा मतदानद्वारा निर्णय गरिने प्रावधान अनुसार नेपालले पनि उक्त मतदानमा भाग लिएको थियो ।
साथै उक्त महासभाबाट इन्टरपोलको नयाँ अध्यक्षको रूपमा फ्रान्सका लुकाउ फिलिपे नियुक्त भएक छन् ।
एआईजी अधिकारीको नेतृत्तवमा सहभागी भएको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा इन्टरपोलका अध्यक्ष तथा महासचिवसँग शिष्टाचार भेटघाट एवम् मित्रराष्ट्रहरू कतार, भारत, फ्रान्स, जापान, मलेसिया, साउदी अरब र यूएईका प्रतिनिधीहरूसँग समसामयिक विषय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वयमा थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयहरूमा द्विपक्षीय बैठक समेत भएको थियो ।
उक्त महासभामा सहभागी हुन अधिकारीसँगै इन्टरपोल शाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रूपेश खड्का समेत मंसिर ६ गते मोरक्को प्रस्थान गरेका थिए ।
