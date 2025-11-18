जनताले चाहे अनुसार रुपान्तरणले फड्को मार्न सकेन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणले फड्को मार्न नसकेको बताएका छन् ।
पोखरामा आयोजित एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
साथै, उनले एकताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्न पनि आग्रह गरे ।
‘नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणले फड्को मार्न सकेन,’ उनले भने ।
एकताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी पार्ने यो सपना साकार पार्न पनि उनले आग्रह गरे ।
‘एकातिर हामी कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा छौं भने अर्कोतिर हामी नेपालका सबै देशभक्त शक्तिहरू र सुशासनको समृद्धिको पक्षप्रति इमानदारसँग सहकार्यको मोर्चा बनाउन अघि बढेका छौं,’ उनले भने ।
हिजो जुनसुकै घटक वा समूहमा भए पनि अब एक हुनुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ थियो ।
‘हिजो जुनसुकै घटक, समूहमा भए पनि अब हामी सबै एक भएका छौं । हामी सबै घुलमिल हुनुपर्छ । हामी सबैले पार्टीलाई एकताबद्ध र क्रान्तिकारी बनाउन एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आफूहरू ठूलो शक्ति निर्माण गर्न चाहने उनको भनाइ थियो ।
‘सघंर्ष अघि बढाउन चाहन्छौं । संघर्षको मुख्य मोर्चा बनेको निर्वाचनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4