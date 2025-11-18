पहिलो त्रैमासमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ३४ अर्ब ४७ करोड राजस्व बाँडफाँट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट भएको छ।
- यो रकम अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा ११.८ प्रतिशत बढी हो र गत आवमा असोजसम्म ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट भएको थियो।
- प्रदेश र स्थानीय तहमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क मात्र बाँडफाँट गरिन्छ र दुवैमा वृद्धि भएकाले रकम बढेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधि (साउन–असोज)मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व बाँडफाँट भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो रकम अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा ११.८ प्रतिशत धेरै हो । गत आवमा असोजसम्म ३० अर्ब ८३ करोड राजस्व बाँडफाँट भएको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क मात्र बाँडफाँट गरिन्छ । यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक तर्फको अन्तशुल्क दुवैमा वृद्धि भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट मार्फत जाने रकम समेत बढेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
