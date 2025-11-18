+
कामबाट निकालेको झोकमा चालकले गरेका थिए उद्योग व्यवस्थापकको हत्या

कामबाट निकालेको झोकमा प्रमोदसँग मिलेर राजनले सिंहको हत्याको योजना बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुनील गाउँले सुनील गाउँले
२०८२ मंसिर १४ गते १४:३६

  • बारामा पानी उद्योगका व्यवस्थापक रामकिशोर सिंहको हत्या आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
  • पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्जका २१ वर्षीय राजनकुमार राम र ३२ वर्षीय प्रमोद साह रहेका छन्।
  • प्रहरीले हत्या योजनाकार राजनलाई भिस्वा नाकाबाट भारततर्फ भाग्न लाग्दा पक्राउ गरेको छ।

१४ मंसिर, बारा । बारामा पानी उद्योगका व्यवस्थापकको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-२२ मनियारी बस्ने २१ वर्षीय राजनकुमार राम र सोही ठाउँका ३२ वर्षीय प्रमोद साह रहेका छन् ।

१२ मंसिरमा सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका-२ घर भई बाराको पर्सौनी गाउँपालिका-६ भलुही चोकमा रहेको किरण वेभरेज प्रालिका व्यवस्थापक रामकिशोर सिंहको हत्या गरिएको अवस्थामा उद्योग नजिकैको खोल्सामा शव भेटिएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार सिंह हत्याका मुख्य योजनाकार राजन पानी सोही उद्योगमा सवारी चालकका रूपमा काम गर्थे । उद्योगका व्यवस्थापक सिंहसँग पटक–पटक राजनले विवाद गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । एक वर्षअघि गढीमाईको मेलाका बेला गाडीको कलज प्लेट जलेको विषयमा उनीहरूबीच विवाद भएको थियो । राजनले चलाउने गाडीको कलज प्लेट जलेपछि सिंहले उनलाई गाली गरेका थिए । त्यही झोकमा रामले उद्योगमा काम छाडेका थिए ।

करिब एक वर्षपछि गत १ कात्तिकदेखि उनी फेरि काममा फर्किएका थिए । उद्योगले तोकेको भन्दा बढी मूल्य लिएर पानी बेच्ने गरेको थाहा पाएपछि सिंहले राजनलाई १० मंसिरदेखि कामबाट निकालेका थिए ।

कामबाट निकालेको झोकमा उनले ११ मंसिर साँझ वीरगञ्जमा प्रमोदसँग बसेर मदिरा पिउँदै हत्याको योजना बनाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

प्रहरीका अनुसार सँगै मदिरा पिएपछि राजन र प्रमोदले वीरगञ्जबाटै घरेलु हतियार ल्याई उद्योगभित्रै सिंहको हत्या गरेको खुलेको छ । ‘वीरगञ्जबाटै ल्याएको धारिलो हतियार छुरा र ईंट्टा प्रयोग गरी हत्या भएको देखिन्छ,’ बारा प्रहरीले भनेको छ ।

घटनामा संलग्न अभियुक्तहरू भारततर्फ भाग्ने तयारीमा रहेका बेला पक्राउ गरिएको बारा प्रहरीले जनाएको छ ।

पर्साको भिस्वा नाकाबाट भारततर्फ भाग्न लागेको अवस्थामा छिपहरमाई गाउँपालिका-५ बाट मुख्य योजनाकार राजनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । हत्यामा संलग्न अर्का अभियुक्त प्रमोद भने वीरगञ्ज महानगरपालिका-२२ बाट पक्राउ परेका हुन् ।

‘पर्सा प्रहरीको समन्वयमा घटना भएको १६ घण्टाभित्रै अभियुक्तहरू पक्राउ गर्न सफल भएका छौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका निमित सूचना अधिकारी प्रहरी नीरिक्षक खेमप्रसाद नेपालले भने ।

पक्राउ परेका दुवै जनालाई जिल्ला अदालत बाराबाट कर्तव्य ज्यान कसुर मुद्दामा ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको बारा प्रहरीले जनाएको छ ।

सर्लाही धनकौल गाउँपालिका-२ घर भई पर्सौनीस्थित उक्त पानी उद्योगमा व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत सिंहको शव हत्या गरिएको अवस्थामा १२ मंसिर बिहान उद्योग नजिकैको खोल्सामा भेटिएको थियो ।

