पर्यटन व्यवसायी श्याममोहन श्रेष्ठका दुई पुस्तक सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १४:३३

  • पर्यटन व्यवसायी श्याममोहन श्रेष्ठको जीवनकथा \'एक फिरन्तेको चट्याङे जीवन\' र \'एन ओभरल्यान्ड ओडिसी\' एकसाथ लोकार्पण भएका छन्।

१४ मंसिर, काठमाडौं । पुराना पर्यटन व्यवसायी श्याममोहन श्रेष्ठको जीवनकथा ‘एक फिरन्तेको चट्याङे जीवन’ र ‘एन ओभरल्यान्ड ओडिसी’ एकसाथ पाठकमाझ आएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहमा पुस्तक लोकार्पण भएको हो ।

पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमा, लेखक कर्ण शाक्य, चलचित्र निर्देशक प्रकाश सायमी, साहित्यकार भागीरथी श्रेष्ठ, प्राध्यापक डा. काशीराज पाण्डे, बैंकर सुशीलराम माथेमा, गेट कलेजका संस्थापक खेम लकाई र लेखकले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरेका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माथेमाले श्याममोहनका दुवै पुस्तक जीवनमा निरन्तर अगाडि बढ्ने तर कहिल्यै हार नमान्नेको जीवनकथा भएको बताए ।

पर्यटन व्यवसायी एवं लेखक कर्ण शाक्यले दुवै पुस्तकमा ‘सेन्स अफ ह्युमर’ प्रशस्त रहेको बताए ।

निर्देशक सायमीले श्याममोहन श्रेष्ठका दुई पुस्तक आत्मकथा मात्रै नभएर यात्रा, प्रेम, रोमान्स, अनुभूति र आत्मखोजको रोमाञ्चक दस्तावेज भएको टिप्पणी गरे ।

साहित्यकार भागीरथी श्रेष्ठले पुस्तक हातमा लिएपछि नसकुन्जेल छाड्न नसकिने खालको रहेको सुनाइन् । श्याममोहनको महत्त्वाकांक्षी तर इमानदार जीवन पुस्तकमा भेटिने उनको टिप्पणी थियो ।

पुस्तकका लेखक श्याममोहन श्रेष्ठले आफ्नो जीवनलाई खुला पुस्तकका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए । समाजले कोरेका ठीक, बेठीक आदि नैतिक परिधिको साँधसीमामा नबाँधिइकन लेखेको उनले प्रस्ट्याए । श्रेष्ठले आफूले ५५ वर्षअगाडि पुस्तक लेख्ने देखेको सपना बल्ल पूरा भएको भनी सन्तोष व्यक्त गरे ।

नेपाल-फ्रान्स उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका श्याममोहन श्रेष्ठले ३० वर्ष एयर फ्रान्समा काम गरेका थिए । साथै उनले काभ्रेको धुलिखेलमा मिराबेल होटल खोलेर पर्यटन व्यवसायलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । नेपाल-फ्रान्स सम्बन्धमा विशेष भूमिका खेलेबापत उनले सन् २०१९ मा फ्रान्स सरकारको सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘सभालियँ दँ लोर्द नेसियोनाल द ला लेजियों दो-नोर्’ प्राप्त गरेका थिए ।

श्याममोहन श्रेष्ठ
