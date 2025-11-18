+
एमाले केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन : काभ्रेमा बराबरी भागबन्डा

एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि काभ्रेमा भागबन्डाका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ । संस्थापन र संस्थापन इतरले १२/१२ जना पाउनेगरी भागबन्डा गरिएको हो ।

कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८२ मंसिर १४ गते १५:३३

१४ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि काभ्रेमा भागबन्डाका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ ।

संस्थापन र संस्थापन इतरले १२/१२ जना पाउनेगरी भागबन्डा गरिएको हो । संस्थापन इतरले भागबन्डामा पनि आधा प्रतिनिधि पाउने स्थिति भने यहाँका प्रभावशाली नेता गोकुल बाँस्कोटाले ओलीको साथ छोड्नु हो ।

पोलिटब्यूरो सदस्य बाँस्कोटाले ओलीलाई साथ दिँदा काभ्रेमा संस्थापनको लगभग एक्लौटी जस्तै थियो । तर यसपटक सिनियर नेताहरू छुट्न हुन्न भन्ने मत सहित भागबन्डामा सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि चयन गरिएको छ ।

नेताहरूका अनुसार ‘हेभिवेट’ नेता पराजित हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर निर्विरोध गर्न दुवै समूह सहमत भएका हुन् । निर्विरोधको आधार भने शक्ति–सन्तुलन नै हो ।

त्यसरी निर्विरोध गर्दा काभ्रे–१, बाट राजन भुर्तेल, देवसागर लामा, ठाकुर बाँस्कोटा, ज्ञानबहादुर लामा, उमा थापा छनोट भएका छन् ।

काभ्रे–२, बाट यही समूहका कञ्चन अधिकारी, प्रेम लामा, भीम न्यौपाने, रत्नकुश रञ्जित, सरिता रायमाझी, रिता ढकाल र ईश्वर बल्वभ सापकोटा प्रतिनिधि बने ।

काभ्रे–१, बाट संस्थापन तर्फका चन्द्र लामा, अमित लामा, गीता बञ्जारा, गीता तामाङ, पवित्रा भुर्तेल र जेनिस लामा प्रतिनिधि चयन भए ।

काभ्रे–२, बाट यही समूहका अशोक व्याञ्जु, कुमार थापा, हरिशरण दाहाल, उन्नती केसी र निर्मला शाही निर्विरोध भएका छन् । दलित तर्फबाट प्रतिनिधि चयन भएका मदन विक पनि संस्थापन पक्षकै नेता हुन् ।

एमाले जिल्ला अधिवेशनमा भने पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा हाबी भएका थिए । तर पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिँदा उनको प्रभाव विभाजित बन्न पुगको देखिन्छ ।

काभ्रेमा २४ जना प्रतिनिधिका लागि ८८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर भागबन्डाबाट निर्विरोध गर्दा केही क्षेत्र भने समेटिन सकेन । विशेषगरी खानीखोला र महाभारत जस्तो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि नपरेपछि असन्तुष्टि देखिएको छ ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले प्रतिनिधि चयन
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
