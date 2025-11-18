एमाले महाधिवेशन : किसान महासंघबाट पनि निर्विरोध प्रतिनिधि चयन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि अखिल नेपाल किसान महासंघबाट सात जना प्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएका छन्।
- महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले सात जनाको नाम टुंग्याउने अधिकार पाएका थिए।
- निर्वाचित प्रतिनिधिमा बेनु शिवाकोटी, राजकुमार उप्रेती, पीएन अधिकारी, रामशरण ढुंगाना, आरती पौडेल, तारा खाती कार्की र बिन्दु महर्जन छन्।
१३ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि अखिल नेपाल किसान महासंघबाट पनि निर्विरोध प्रतिनिधिहरु चयन भएका छन् ।
महासंघका इन्चार्ज एवं अध्यक्ष रहेका प्रेम दंगालका अनुसार सात जना प्रतिनिधि निर्विरोध टुंग्याइएको हो ।
बैठकले दंगाललाई प्रतिनिधि टुंग्याउने अधिकार दिएको थियो । जसअनुसार सात जनाको नाम आज टुंग्याइएको दंगालले बताए ।
उनका अनुसर बेनु शिवाकोटी (झापा), राजकुमार उप्रेती (सर्लाही), पीएन अधिकारी (झापा), रामशरण ढुंगाना (काठमाडौं), आरती पौडेल (बाँके), तारा खाती कार्की (डडेलधुरा) र बिन्दु महर्जन (काठमाडौं) लाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4