एमाले महाधिवेशनमा प्रेस चौतारीबाट पनि निर्विरोध प्रतिनिधि चयन

- नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि प्रेस चौतारी नेपालबाट अध्यक्ष गणेश पाण्डे, निर्वतमान अध्यक्ष गणेश बस्नेत र पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल निर्विरोध प्रतिनिधि चयन भएका छन्।
- महिला तर्फ प्रतिमा सिलवाल र मीना विश्वकर्मा पनि निर्विरोध महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएकी छन्।
- सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय समितिबाटै प्रतिनिधि जानुपर्ने निर्णय अनुसार प्रतिनिधि चयन गरेको सचिव विक्रम लुइँटेलले बताए।
१३ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि प्रेस चौतारी नेपालबाट पनि निर्विरोध महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।
सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष गणेश पाण्डे, निर्वतमान अध्यक्ष गणेश बस्नेत र पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्याललाई महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
महिला तर्फ प्रतिमा सिलवाल र मीना विश्वकर्मा निर्विरोध भएका छन् । ‘केन्द्रीय समितिबाटै जानुपर्छ भन्ने भयो, त्यसैअनुसार निर्विरोध प्रतिनिधि चयन गरेका छौ,’ सचिव विक्रम लुइँटेलले भने ।
