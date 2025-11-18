+
एमाले महाधिवेशनमा प्रेस चौतारीबाट पनि निर्विरोध प्रतिनिधि चयन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १६:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि प्रेस चौतारी नेपालबाट अध्यक्ष गणेश पाण्डे, निर्वतमान अध्यक्ष गणेश बस्नेत र पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल निर्विरोध प्रतिनिधि चयन भएका छन्।
  • महिला तर्फ प्रतिमा सिलवाल र मीना विश्वकर्मा पनि निर्विरोध महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएकी छन्।
  • सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय समितिबाटै प्रतिनिधि जानुपर्ने निर्णय अनुसार प्रतिनिधि चयन गरेको सचिव विक्रम लुइँटेलले बताए।

१३ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि प्रेस चौतारी नेपालबाट पनि निर्विरोध महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।

सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष गणेश पाण्डे, निर्वतमान अध्यक्ष गणेश बस्नेत र पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्याललाई महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

महिला तर्फ प्रतिमा सिलवाल र मीना विश्वकर्मा निर्विरोध भएका छन् । ‘केन्द्रीय समितिबाटै जानुपर्छ भन्ने भयो, त्यसैअनुसार निर्विरोध प्रतिनिधि चयन गरेका छौ,’ सचिव विक्रम लुइँटेलले भने ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले प्रेस चौतारी
