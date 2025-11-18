एमाले महाधिवेशन : सिन्धुपाल्चोकमा संस्थापन इतरको वर्चश्व

१४ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक । नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधि छनोटमा संस्थापन इतरको वर्चश्व देखिएको छ । सहमति जुट्न नसकेपछि मतदानबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षधर उम्मेदवार धेरै जितेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा प्यानल बनाएरै मतदान भएको थियो । संस्थापन पक्षको नेतृत्व जिल्ला अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले गरेका थिए भने संस्थापन इतरको नेतृत्व पूर्वअध्यक्ष कमल नेपालले गरेका थिए ।
परिणामअनुसार इतर पक्षबाट १० जना र संस्थापनका ७ जना निर्वाचित भएका छन् । आइतबार बिहान गणना सकिँदा सिन्धुपाल्चोक–१, बाट पुर्वअध्यक्ष नेपाल, जिल्ला अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसहित नेताहरू प्रेमलाल लामा, दिलकुमार लामा र प्रदिप पौडेल खुलातर्फबाट निर्वाचित भए ।
होमनारायण बाहेक सबै संस्थापन इतरका उम्मेद्वार हुन् । स्वय होमनारायण पनि पार्टी केन्द्रमा भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिन्छन् । तर सिन्धुपाल्चोकमा संस्थापनका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
महिलातर्फ बाह्रविसे नगरपालिकाकी पुर्वउपमेयर सुशिला पाख्रिन सर्वाधिक मत ल्याएर निर्वाचित भइन् । भोटेकोशी गाउँपालिकाकी पुर्वउपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पा लामा र बलेफी गाउँपालिकाकी पुर्व उपाध्यक्ष कमला श्रेष्ठ कायस्थ पनि प्रतिनिधि निर्वाचित भइन् । महिला तर्फ निर्वाचित तीनै जनाले संस्थापन इतरबाट प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।
४० वर्ष मुनिका युवामा आङदोर्जै शेपौ निर्वाचित भएका छन् । उनी पनि संस्थापन इतरका नेता हुन् ।
सिन्धुपाल्चोक–२, बाट भने संस्थापन पक्षका धेरै प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । पूर्वमन्त्री एवं स्थायी समिति सदस्य शेरबहादुर तामाङ निर्वाचित हुँदै आएको यो क्षेत्रबाट जिल्ला समन्वय समितिका पुर्वप्रमुख एवम् एमाले सिन्धुपाल्चोकका सचिव कृष्णगोपाल तामाङ निर्वाचित भएका छन् । खुला तर्फका अरु प्रतिनिधिमा टासी लामा ह्योल्मो, हस्त पण्डित र मित्रलाल चौलागाई निर्वाचित भएका छन् ।
कृष्णगोपाल तामाङ पूर्वमन्त्री शेरबहादुरका स्वकीय सचिव समेत थिए । तर जिल्ला सचिव जित्दा भने कमल नेपालको प्यानलमा थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधि जितेका मित्रलाल पनि शेरबहादुरकै स्वकीय सचिव हुन् ।
हस्त पण्डित पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी निकट मानिन्छन् । उनी मदन भण्डारी फाउण्डेसनको केन्द्रीय सचिव छन् ।
महिलातर्फ बालकुमारी सापकोटा र सुनिता पराजुली निर्वाचित भइन् । ४० वर्ष मुनिका युवामा हिरा चौलागाई निर्वाचित भएका छन् । महिला र युवा तर्फ निर्वाचित महिला दुवै संस्थापनका हुन् । दलिततर्फ निर्विरोध निर्वाचित मथुरा विक पनि संस्थापन नजिक मानिन्छन् ।
६० प्रतिशतले भाग लिएनन्
एमाले सिन्धुपाल्चोकमा ९ हजार ३७९ संगठित सदस्य छन् । त्यस मध्ये झन्डै ६० प्रतिशत अर्थात् ५९.२३ प्रतिशतले मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन । ५ हजार ६६८ मतदाता रहेको सिन्धुपाल्चोक–१, मा २ हजार ६३ मत खसेको थियो । जुन कुल मतदाताको ३६.३९ प्रतिशत हो । ३ हजार ७११ संगठित सदस्य रहेको सिन्धुपाल्चोक–२ मा १ हजार ७४४ मत खसेको जिल्ला निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खसेको मत ४७.४५ प्रतिशत हो ।
दुवै क्षेत्रमा मतदान प्रकृयामा ३ हजार ८२४ जना मात्र सहभागी भएका छन्। यसरी हेर्दा ४० दशमलव ७७ प्रतिशतले मात्र मत हालेको देखिन्छ। जिल्ला अध्यक्ष श्रेष्ठ सर्वसम्मत गर्ने प्रयासका कारण संगठित सदस्यलाई मतदान हुनेबारे सूचना दिन ढिलाई भएको बताउँछन् । ‘११ गतेसम्म सर्वसम्मत गर्ने भन्ने थियो, तर हामीले १२ गते रातिसम्म सहमतिको प्रयास गर्यौं, त्यो सफल नभएपछि १३ गते बिहानै मतदान भएकाले धेरै साथीहरू आउन भ्याउनुभएन,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
