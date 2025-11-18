+
विजय लघुवित्तले पायो एफपीओको स्वीकृति

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल धितोपत्र बोर्डले विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ४ लाख ६६ हजार ८१७ कित्ता सेयर निष्कासन अनुमति दिएको छ।
  • कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्नेछ र बिक्री प्रपन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ।
  • हाल कम्पनीको ७० प्रतिशत सेयर संस्थापक समूह र ३० प्रतिशत सर्वसाधारण समूहको छ, बजार मूल्य ७८४ रुपैयाँ प्रतिकित्ता छ।

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) लागि अनुमति दिएको छ ।

सर्वसाधारणका लागि कुल ४ लाख ६६ हजार ८१७ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो । अंकित मूल्य १ सयका दरले कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । बिक्री प्रपन्धकमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ ।

हाल सेयर बजारमा यस कम्पनी कारोबार भइरहेको छ । जसअनुसार हाल ७० प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहको तथा ३० प्रतिशत सर्वसाधारण समूहको छ ।

कुल ७४ लाख ५० हजार ४०४ कित्ता सेयर बजारमा सूचीकृत छ । हाल बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७८४ रुपैयाँ छ । पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ४.३० रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १६६ रुपैयाँ छ ।

