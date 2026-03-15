नयाँ ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुहोस् यी काम : स्पीड राम्रो हुन्छ, ब्याट्री धेरै टिक्छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते ११:१०

  • नयाँ ल्यापटपमा विन्डोज सेटिङहरू अन गरेर गोपनीयता, सुरक्षा र पूर्वनिर्धारित एप्स अनुकूल बनाउनुपर्छ।

नयाँ ल्यापटप किन्नु भनेको नयाँ डिजिटल यात्राको सुरुवात जस्तै हो । नयाँ प्रणाली छिटो चल्छ, भण्डारण खाली हुन्छ र विन्डोज एकदम ताजा देखिन्छ । तर यी सबैका लागि केवल ल्यापटप अन गरेर मात्र पुग्दैन ।

राम्रो कार्यसम्पादन, राम्रो ब्याट्री ब्याकअप र बलियो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सुरुमै केही आवश्यक सेटिङ गर्नुपर्छ । यदि यी काम समयमै गरेन भने पछि प्रणाली ढिलो हुने, ब्याट्री चाँडै सकिने वा डाटा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या आउन सक्छन् ।

१.जरूरी विन्डोज सेटिङहरू अन गर्ने

विन्डोज ११ मा धेरै सुविधाहरू छन्, तर पूर्वनिर्धारित सेटिङ हरेक प्रयोगकर्ताका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । थोरै परिवर्तनले प्रणालीलाई बढी सुरक्षित र आरामदायक बनाउन सकिन्छ ।

सेटिङमा गएर गोपनीयता र सुरक्षा खोल्ने । यहाँ अनावश्यक डाटा सेयरिङ, विज्ञापन र स्थान पहुँच बन्द गर्न सकिन्छ । विन्डोज सुरक्षामा गएर रियल–टाइम सुरक्षा अन छ कि छैन जाँच गर्नु हो ।

यदि फाइलहरू आफैं क्लाउडमा अपलोड हुन चाहिँदैन भने वानड्राइभको सिंक सेटिङ सीमित वा बन्द गर्नुपर्छ । पूर्वनिर्धारित एप्स सेक्सनमा मनपर्ने ब्राउजर, मेल एप र फोटो हेर्ने कार्यक्रम सेट गर्नुपर्छ ।

सुरक्षाका लागि फाइल एक्सप्लोररमा गएर फाइल नाम एक्सटेन्सन विकल्प अन गर्नुपर्छ । यसले फाइलको पूर्ण नाम देखाउँछ र नक्कली वा खतरनाक फाइल पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ ।

२. विन्डोज सेटअप र अपडेट इन्स्टल गर्ने

ल्यापटपमा लगइन गरेपछि माइक्रोसफ्ट खाता होस् वा स्थानीय खाता तुरुन्त अपडेट जाँच गर्नुपर्छ । सेटिङ खोलेर विन्डोज अपडेट सेक्सनमा गएर अपडेट जाँच गर्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ । उपलब्ध सबै अपडेट डाउनलोड र इन्स्टल गर्नुपर्छ र प्रणाली रिस्टार्ट गर्नुपर्छ ।

धेरै पटक रिस्टार्टपछि पनि नयाँ अपडेट देखिन्छन्, त्यसैले अपडेट नसकिएसम्म यो प्रक्रिया दोहोर्‍याउनु पर्छ । नयाँ ल्यापटपहरू प्रायः कारखानाबाट निस्केर महिनौंसम्म स्टोरमा रहन्छन्, जसले गर्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा अपडेट छुट्न सक्छन् । यो चरण प्रणालीको सुरक्षा र कार्यसम्पादन दुवैका लागि अत्यावश्यक छ ।

३.टचप्याड, किबोर्ड र फंक्सन की सेटिङ गर्ने

अति संवेदनशील टचप्याड वा गलत एफएन की सेटिङले कामलाई ढिलो बनाउन सक्छ । सेटिङ – ब्लुटुथ र यन्त्रहरू – टचप्याड मा गएर जेस्चरहरूलाई आफ्नो अनुसार अनुकूल बनाउन सकिन्छ । माउस कर्सरको गति पनि यहाँबाट समायोजन गर्न सकिन्छ ।

४. कार्यसम्पादन र सुविधासँग सम्बन्धित परिवर्तन

सेटिङमा गएर मेमोरी अनुकूलन अन गर्नुपर्छ, जुन प्रणालीले आफैं अस्थायी फाइलहरू हटाउँछ । उन्नत प्रणाली सेटिङ्समा गएर दृश्यात्मक प्रभावहरूलाई कार्यसम्पादन अनुसार सेट गर्न सकिन्छ ।

५. ब्याट्री र पावर सेटिङ राम्रो बनाउन

सेटिङ – प्रणाली – पावर र ब्याट्री सेक्सन खोल्ने । यहाँ उत्तम ऊर्जा दक्षता, सन्तुलित वा उत्तम कार्यसम्पादन मोड छान्न सकिन्छ । स्क्रिनको चमक कम राख्दा ४०–५० मिनेटसम्म थप ब्याकअप मिल्न सक्छ ।

६. ब्याकअप र प्रणाली पुनर्स्थापना

सुरुमै ब्याकअप बनाउनु बुद्धिमानी हो । सेटिङ – प्रणाली र सुरक्षा –ब्याकअप र पुनर्स्थापना विकल्प छान्ने । पूरै प्रणालीको ब्याकअप हार्ड ड्राइभमा बचत गर्न सकिन्छ ।

७.सुरक्षा र डाटा संरक्षण मजबुत बनाउने

सेटिङ – खाताहरू – साइन–इन विकल्प मा गएर विन्डोज हेलो सेट गर्ने । यसमा पिन, औँठाछाप वा अनुहार पहिचानको विकल्प हुन्छ । बिटलकर वा यन्त्र एन्क्रिप्सन अन गर्ने, जसले चोरी भएमा पनि डाटा सुरक्षित राख्छ ।

८. अनावश्यक सफ्टवेयर र एपहरू हटाउने

धेरैजसो कम्पनीहरूले नयाँ ल्यापटपमा ट्रायल सफ्टवेयर, खेल र आफ्ना औजारहरू पहिले नै राखिदिन्छन् । यनीहरूले र्‍याम, भण्डारण र ब्याट्रीमा अनावश्यक भार पार्छन् । सेटिङ्स – एप्स – इन्स्टल गरिएका एप्समा गएर नचाहिने वा थाहा नभएका यस्ता एपहरू हटाउने ।

९.यन्त्र खोज्ने सुविधा अन गर्ने

ल्यापटप हराए वा चोरी भएमा यन्त्र खोज्ने सुविधा निकै उपयोगी हुन्छ । यसले ल्यापटप रहेको स्थान हेर्न र टाढाबाट लक गर्न सकिन्छ । यो सुविधा अन गर्न सेटिङ्स – गोपनीयता र सुरक्षा – यन्त्र खोज्नेमा गएर अन गर्ने । यसका लागि माइक्रोसफ्ट खातामा साइन इन हुनुपर्छ । यी सबै काम गरेपछि नयाँ ल्यापटप छिटो, सुरक्षित र लामो समयसम्म राम्रोसँग चल्ने हुन्छ ।

पोखराको फिर्केखोलाका संरचना हटाउन चल्यो डोजर (तस्वीरहरू)

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

अमेरिका-इरान वार्ता सफल हुन लागेको भन्दै ट्रम्पलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बधाई

तम्घास बजारमा गुञ्जियो नेवारी मौलिक बाजाको धुन

इरानसँग शान्ति सम्झौता लगभग तय भएको ट्रम्पको दाबी, होर्मुज स्ट्रेट खोलिने

'म' बाट 'हामी' बन्न नसकेको आन्दोलन

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

