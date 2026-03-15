नयाँ ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुहोस् यी काम : स्पीड राम्रो हुन्छ, ब्याट्री धेरै टिक्छ

- नयाँ ल्यापटपमा विन्डोज सेटिङहरू अन गरेर गोपनीयता, सुरक्षा र पूर्वनिर्धारित एप्स अनुकूल बनाउनुपर्छ।
नयाँ ल्यापटप किन्नु भनेको नयाँ डिजिटल यात्राको सुरुवात जस्तै हो । नयाँ प्रणाली छिटो चल्छ, भण्डारण खाली हुन्छ र विन्डोज एकदम ताजा देखिन्छ । तर यी सबैका लागि केवल ल्यापटप अन गरेर मात्र पुग्दैन ।
राम्रो कार्यसम्पादन, राम्रो ब्याट्री ब्याकअप र बलियो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सुरुमै केही आवश्यक सेटिङ गर्नुपर्छ । यदि यी काम समयमै गरेन भने पछि प्रणाली ढिलो हुने, ब्याट्री चाँडै सकिने वा डाटा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या आउन सक्छन् ।
१.जरूरी विन्डोज सेटिङहरू अन गर्ने
विन्डोज ११ मा धेरै सुविधाहरू छन्, तर पूर्वनिर्धारित सेटिङ हरेक प्रयोगकर्ताका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । थोरै परिवर्तनले प्रणालीलाई बढी सुरक्षित र आरामदायक बनाउन सकिन्छ ।
सेटिङमा गएर गोपनीयता र सुरक्षा खोल्ने । यहाँ अनावश्यक डाटा सेयरिङ, विज्ञापन र स्थान पहुँच बन्द गर्न सकिन्छ । विन्डोज सुरक्षामा गएर रियल–टाइम सुरक्षा अन छ कि छैन जाँच गर्नु हो ।
यदि फाइलहरू आफैं क्लाउडमा अपलोड हुन चाहिँदैन भने वानड्राइभको सिंक सेटिङ सीमित वा बन्द गर्नुपर्छ । पूर्वनिर्धारित एप्स सेक्सनमा मनपर्ने ब्राउजर, मेल एप र फोटो हेर्ने कार्यक्रम सेट गर्नुपर्छ ।
सुरक्षाका लागि फाइल एक्सप्लोररमा गएर फाइल नाम एक्सटेन्सन विकल्प अन गर्नुपर्छ । यसले फाइलको पूर्ण नाम देखाउँछ र नक्कली वा खतरनाक फाइल पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ ।
२. विन्डोज सेटअप र अपडेट इन्स्टल गर्ने
ल्यापटपमा लगइन गरेपछि माइक्रोसफ्ट खाता होस् वा स्थानीय खाता तुरुन्त अपडेट जाँच गर्नुपर्छ । सेटिङ खोलेर विन्डोज अपडेट सेक्सनमा गएर अपडेट जाँच गर्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ । उपलब्ध सबै अपडेट डाउनलोड र इन्स्टल गर्नुपर्छ र प्रणाली रिस्टार्ट गर्नुपर्छ ।
धेरै पटक रिस्टार्टपछि पनि नयाँ अपडेट देखिन्छन्, त्यसैले अपडेट नसकिएसम्म यो प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्छ । नयाँ ल्यापटपहरू प्रायः कारखानाबाट निस्केर महिनौंसम्म स्टोरमा रहन्छन्, जसले गर्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा अपडेट छुट्न सक्छन् । यो चरण प्रणालीको सुरक्षा र कार्यसम्पादन दुवैका लागि अत्यावश्यक छ ।
३.टचप्याड, किबोर्ड र फंक्सन की सेटिङ गर्ने
अति संवेदनशील टचप्याड वा गलत एफएन की सेटिङले कामलाई ढिलो बनाउन सक्छ । सेटिङ – ब्लुटुथ र यन्त्रहरू – टचप्याड मा गएर जेस्चरहरूलाई आफ्नो अनुसार अनुकूल बनाउन सकिन्छ । माउस कर्सरको गति पनि यहाँबाट समायोजन गर्न सकिन्छ ।
४. कार्यसम्पादन र सुविधासँग सम्बन्धित परिवर्तन
सेटिङमा गएर मेमोरी अनुकूलन अन गर्नुपर्छ, जुन प्रणालीले आफैं अस्थायी फाइलहरू हटाउँछ । उन्नत प्रणाली सेटिङ्समा गएर दृश्यात्मक प्रभावहरूलाई कार्यसम्पादन अनुसार सेट गर्न सकिन्छ ।
५. ब्याट्री र पावर सेटिङ राम्रो बनाउन
सेटिङ – प्रणाली – पावर र ब्याट्री सेक्सन खोल्ने । यहाँ उत्तम ऊर्जा दक्षता, सन्तुलित वा उत्तम कार्यसम्पादन मोड छान्न सकिन्छ । स्क्रिनको चमक कम राख्दा ४०–५० मिनेटसम्म थप ब्याकअप मिल्न सक्छ ।
६. ब्याकअप र प्रणाली पुनर्स्थापना
सुरुमै ब्याकअप बनाउनु बुद्धिमानी हो । सेटिङ – प्रणाली र सुरक्षा –ब्याकअप र पुनर्स्थापना विकल्प छान्ने । पूरै प्रणालीको ब्याकअप हार्ड ड्राइभमा बचत गर्न सकिन्छ ।
७.सुरक्षा र डाटा संरक्षण मजबुत बनाउने
सेटिङ – खाताहरू – साइन–इन विकल्प मा गएर विन्डोज हेलो सेट गर्ने । यसमा पिन, औँठाछाप वा अनुहार पहिचानको विकल्प हुन्छ । बिटलकर वा यन्त्र एन्क्रिप्सन अन गर्ने, जसले चोरी भएमा पनि डाटा सुरक्षित राख्छ ।
८. अनावश्यक सफ्टवेयर र एपहरू हटाउने
धेरैजसो कम्पनीहरूले नयाँ ल्यापटपमा ट्रायल सफ्टवेयर, खेल र आफ्ना औजारहरू पहिले नै राखिदिन्छन् । यनीहरूले र्याम, भण्डारण र ब्याट्रीमा अनावश्यक भार पार्छन् । सेटिङ्स – एप्स – इन्स्टल गरिएका एप्समा गएर नचाहिने वा थाहा नभएका यस्ता एपहरू हटाउने ।
९.यन्त्र खोज्ने सुविधा अन गर्ने
ल्यापटप हराए वा चोरी भएमा यन्त्र खोज्ने सुविधा निकै उपयोगी हुन्छ । यसले ल्यापटप रहेको स्थान हेर्न र टाढाबाट लक गर्न सकिन्छ । यो सुविधा अन गर्न सेटिङ्स – गोपनीयता र सुरक्षा – यन्त्र खोज्नेमा गएर अन गर्ने । यसका लागि माइक्रोसफ्ट खातामा साइन इन हुनुपर्छ । यी सबै काम गरेपछि नयाँ ल्यापटप छिटो, सुरक्षित र लामो समयसम्म राम्रोसँग चल्ने हुन्छ ।
