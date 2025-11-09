कक्रोच पार्टीका संस्थापन अभिजीत दीपके आफैं भोक हडतालमा

२ साउन, काठमाडौं । ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेका छन् । पार्टीको आधिकारिक एक्स ह्यान्डलमार्फत शनिबार बिहान यसबारे जानकारी दिइएको छ ।
दिल्ली पुलिस (प्रहरी) ले पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वाङचुकलाई धर्नास्थलबाट यठाएर अस्पताल लगेपछि सीजेपीले संस्थापन अभिजीत आफैं भोक हडतालमा बस्ने निर्णय लिएको हो ।
सीजेपीको एक्स ह्यान्डलमा लेखिएको छ, ‘अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन अनशनमा बसेका छन् । २० जुलाईका लागि चय गरिएको ‘चलो संसद्’ मार्च पूर्वानिर्धारित कार्यक्रमअनुसार जारी रहने छ ।’
अभिजीत दीपकेले पनि एक्स पोस्टका माध्यमबाट यसको पुष्टि गरेका छन् ।
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