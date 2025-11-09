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मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

आज बिहान तीनवटा मिडिया हाउसहरूमा एकैपटक उस्तै तरिकाले शंकास्पद गाडीहरू अनधिकृत पार्किङ गरेर कार्यालयको आवागमन रोक्ने कोशिस गरियो । पन्चायतको भूमिगत गिरोह अनि ज्ञानेन्द्रराजभन्दा एक कदम अघि बढ्न खोजेको आभास शक्तिमा पहुँच राख्नेहरुले दिन खोजेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते २०:१८
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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंमा रहेका तीनवटा मुख्य सञ्चारगृहको गेटअगाडि अज्ञात समूहले शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिए।
  • नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारगृहमाथि गरिएको यस किसिमको गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ।
  • प्रहरीले केही घण्टापछि क्रेनको प्रयोग गरेर सडकमा राखिएका उक्त सवारीसाधन हटाएको छ।
  • तर यस घटनामा संलग्नहरूको पहिचान अझै खुल्न सकेको छैन।

२९ असार, काठमाडौं । सरकारका नागरिकविरोधी गतिविधिहरूमा प्रश्न उठाउँदै आएका मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई आतंकित पार्ने उद्देश्यले शंकास्पद भिजिलान्ते गतिविधि सुरू भएका छन् ।

पञ्चायतकालमा स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भन्ने गरेका थिए– देश दरबारले होइन, भूमिगत गिरोहले चलाउँछ । त्यस्तै गिरोहको झल्को दिनेगरी काठमाडौंमा एउटा समूह सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ ।

र, यो समूह सुकुमबासी समस्या र आत्मदाह प्रकरणजस्ता गम्भीर मुद्दाहरुलाई विषयान्तर गर्न चाहन्थ्यो ।

सुकुमवासीको व्यवस्थापन नाममा रातारात बस्ती उठाएर अमानवीय ढंगले होल्डिङ सेन्टर नामका असहज ठाउँमा सरकारले गराएको अव्यवस्थापनले तनाव उत्पन्न हुँदै थियो । अझ गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा सरकारबाट भएका कमजोरीमा प्रश्न उठाउने मिडियाहरूमाथि यस्ता गतिविधि केन्द्रित छन् । त्यसअघि संसदमा त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले विपक्षी सांसदहरुलाई ठाडो शैलीमा हप्काएकै थिए ।

आज बिहान तीनवटा मिडिया हाउसहरूमा एकैपटक उस्तै तरिकाले शंकास्पद गाडीहरू अनधिकृत पार्किङ गरेर कार्यालयको आवागमन रोक्ने कोशिस गरियो ।

बुद्धनगरस्थित अनलाइनखबर डटकमको कार्यालयको गेट अगाडि बा १२ च ८५४५ नम्बरको कार, हिमालय टेलिभिजनको गेट अगाडि बा १० च १२५५ नम्बरको कोसन्डा कार र तीनकुनेस्थित कान्तिपुर मिडिया हाउसको गेट अगाडि बा. प्रदेश ०१–०३४ च ८४८० नम्बरको कार शंकास्पद रुपमा गेट अगाडि राखिएको थियो ।

बिहान करिब ७ बजेतिरैबाट यी कारहरू मिडिया हाउसका गेट अगाडि आवत जावत नै अवरोध हुने गरी राखिएका थिए । शंकास्पद रुपमा कार बाटो अवरोध गरेर कार राखेको पाइएपछि यसबारे प्रहरी प्रशासनलाई समेत खबर गरिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथ र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई घटनाबारे जानकारी गराइएको थियो । जवाफमा परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले तुरुन्त प्रहरी पठाएर घटनाबारे बुझ्ने बताएका थिए ।

यता उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तथा एसएसपी सुरेश काफ्लेले घटनाबारे बुझ्ने हामीलाई जानकारी गराएका थिए । साढे १० बजेतिर प्रहरीलाई खबर गरिए पनि सवा ११ बजेतिर मात्रै प्रहरीको उपस्थिति भएको थियो ।

प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरबाट इन्स्पेक्टरको एउटा टोली अनलाइखबरको कार्यालय अगाडि आएको थियो । तर उक्त कार कसको हो किन, के उद्देश्यले, कसले राख्यो भन्नेबारे खोज्न प्रहरीले कुनै तदारुकता देखाएन ।

जानकारी गराएको झण्ड चार घण्टापछि मात्रै अनलाइनखबर अगाडि शंकास्पद रुपमा राखिएको उक्त कारलाई क्रेनको सहायताले उठाएर लगिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनमा ट्राफिक प्रहरीको क्रेन जलेको, ह्वील लक लगाएर छाड्दा फेरि अर्को दुर्घटना पनि हुन सक्ने र क्रेन मगाएर लैजान समय लाग्ने जवाफ ट्राफिकले दिएको थियो ।

चार घण्टापछि बल्ल भाडाको क्रेन मगाएर अनलाइनखबर अगाडि शंकास्पद रुपमा राखिएको उक्त कार उठाएर लगिएको थियो ।

यो भन्दा अघि कान्तिपुर मिडिया हाउस अगाडि शंकास्पद रुपमा राखिएको कार पनि क्रेनको सहयोगले उठाएर लगिएको थियो । उक्त क्रेन भने कान्तिपुर मिडिया हाउस आफैंले बोलाएर कार उठाउन लगाएको थियो । अनलाइनबरको कार उठाएपछि बल्ल हिमालय टेलिभिजको गेट अगाडि राखिएको कार हटाइएको थियो ।

यति मात्रै होइन अनामनगरको भाटभटेनी सुपर मार्केट अगाडि पनि यस्तै शैलीका कार राखिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको रातोपुलस्थित घर अगाडि पनि शंकास्पद रुपमा कार राखिएको थियो ।

बिहान ७ बजेतिर सभापति थापाको रातोपुलस्थित निवास अगाडि बीएसी ९५७५ नम्बरको गाडी राखिएको थियो । मोटरसाइकल समेत छिर्न नमिल्ने गरी गाडी राखिएको थियो ।

कसका हुन् यी गाडी ?

कान्तिपुर पब्लिकेसन्स्‌को गेटमा शंकास्पद रुपमा छाडिएको बा ०१–०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी रास्वपाका नेता रवि जयसवालको हो ।

यो गाडी भर्खरै जयसवालले ज्योति कन्सर्नको नाममा बुकिङ गरेको तर बिक्रेता एसटी मोटर्सको नामबाट नामसारी नभइसकेको पाइएको छ ।

जयसवाल रौतहटका गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणि प्रसाद कलवार (जयसवाल) का छोरा हुन् । मेयर कन्थमणिले पनि अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै करिब एक महिना अघिमात्रै उक्त गाडी खरिद गरिएको जानकारी गराए ।

यो ईभी सवारी हो । सवारी दर्ता विवरण अनुसार २१ जेठ २०८२ मा यो सवारी चोभार भन्सारबाट पास भएको देखिन्छ । सवारी धनीको नाममा पायोनियर मोटो कर्प प्रालि उल्लेख छ ।

ऋणीमा एसटी मोटर्स र सानीमा बैंक उल्लेख छ । करिब १ महिनादेखि यो गाडी आफ्नो छोरा रविले चढ्ने गरेको कन्थनमणि बताउँछन् ।

रवि केही समयअघि मात्रै रास्वपा प्रवेश गरेर सक्रिय राजनीतिमा लागेका थिए । बाबु कन्थमणि भने नेकपा एमालेबाट मेयर निर्वाचित भएका थिए । रास्वपाले गत जेठ ८ गतेमात्रै उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागको सदस्य मनोनीत गरेको थियो । उनलाई रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री भूपदेव शाहले मनोनीत गरेका थिए ।

यस्तै अनलाइनखबर अगाडि राखिएको शंकास्पद गाडि भने काठमाडौं ठेगाना भएका सुनिल पौडेलको नाममा रहेको भेटिएको छ । उनले गाडी १२ असार २०८३ मा मात्रै खरिद गरेको देखिन्छ । उनले यो गाडी श्रेयण शाहीबाट नामसारी गरेको देखिन्छ ।

यता पौडेलले भने उक्त गाडी आफ्नो भए पनि अर्कैले चढेको दाबी गरेका छन् । गाडी चढ्ने भनिएका व्यक्तिले अनलाइनखबरलाई सम्पर्क गरेर गेट अगाडि सडकमा गाडी पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जवाफ अनलाइनखबरलाई दिएका छन् ।

गाडीधनी सुनील पौडेल आँखा क्लिनिक सञ्चालक हुन् । पौडेलले काठमाडौंको गोकर्णेश्वर-९, भगवतीस्थानमा शंखडोल आई क्लिनिक एन्ड अप्टिकल हाउस नामक आँखा क्लिनिक चलाउँदै आएका छन् ।

दर्ता गर्दा पनि उनले गाडी दर्तामा प्रयोग गरेकै मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेको देखिन्छ । क्लिनिकको प्रवर्दधन गर्दा पौडेलले आफूलाई कन्सल्टेन्ट अप्टोमेट्रिस्टका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।

यातायात कार्यालयबाट नम्बर प्राप्त गरेपछि अनलाइनखबरले पौडेललाई सम्पर्क गरी तपाईंले अनलाइनखबरको गेट नै छेकिने गरी किन पार्किङ गर्नुभयो भनेर सोधेको थियो । सो गाडी आफ्नै भए पनि कहाँ पार्किङ गरिएको थियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

‘त्यो गाडी मेरो नाममा छ तर त्यो अर्कैले चलाइरहेको छ, म उसको नम्बर दिन्छु, ऊसँगै कुरा गर्नुस् है,’ उनले भने ।

तपाईंको स्वामित्वमा भएको गाडीको विषयमा तपाईंसँगै कुरा गर्नुपर्‍यो नि ? भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले आफूले गाडी चलाएकै होइन, यो नम्बरमा फोन गर्नुस् न भन्दै ९८५……९८ नम्बर दिए । तर, सो व्यक्तिको नाम भने बताउन अस्वीकार गरे । गाडीधनीबाटै टालटुले जवाफ आउनु शंकास्पद थियो ।

अनलाइनखबरले ट्रु कलरमा हेर्दा सो नम्बर सुजन पौडेलले प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो । र, नम्बरसँगै उनको फोटो पनि सेभ रहेको पाइयो ।

केही समयमा सो नम्बरबाटै अनलाइनखबरकर्मीलाई फोन गरेर ती व्यक्तिले ‘जे पायो त्यही लेख्ने, तपाईंको गेटमा गाडी पार्किङ गर्दा कसरी शंकास्पद भयो ? बम राखेको छ त्यसमा ? भन्दै धम्की दिए ।

अनलाइनखबरकर्मीले तपाईं को बोल्नुभयो, तपाईंको नाम के हो ? भन्दा उनले आफ्नो नाम बताएनन् । बरु ‘तपाईंहरूलाई मात्रै आउँछ, तपाईँहरूले जे गरे पनि हुन्छ ? बम भेट्नुभयो, के भएर छोड्देको ? तपाईं जे पायो त्यही लेख्न पाउनुहुन्छ ? अधिकार छ ?’ भन्दै गाली गरे ।

‘हामीले त्यस्तो के लेख्यौँ ?’ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा फेरि पनि तपाईंको गेटअगाडि कसैले गाडी रोक्यो भन्दैमा शंकास्पद कसरी हुन्छ भन्ने जिद्दी गरे । ‘शङ्कास्पद भनेर बम नै राखेको जस्तो गर्नुभयो । निकाल्नुभयो होला त बम ? कतिबेला निकाल्नुभयो ?’

उल्टै उनले ‘तपाईंको गेटअगाडिको ठाउँ रोड हो, तपाईंको नक्सामा पर्छ त्यो ? कानुनले आफ्नो काम गर्छ । हामीले गाडी राख्यौँ, सक्यो त !’

अनलाइनखबरसँग पाँच मिनेटभन्दा बढी धम्कीको शैलीमा बोलेका पौडेलले आफ्नो नाम भने बताएनन् ।

हिमालय टेलिभिजनको गेटमा पार्किङ गरिएको गाडी डीआर अटो मोबाइल्सको नाममा रहेको पाइएको छ । १ कात्तिक २०६९ यो गाडी सानिमा विकास बैंकबाट ऋण लिएको देखिन्छ । सवारी दर्ता किताबमा राजीवकाजी श्रेष्ठको नाम समेत उल्लेख छ ।

किन गरियो शंकास्पद गतिविधि ?

सोमबार बिहानैदेखि मिडिया हाउस अगाडि गाडी तेर्साएको जानकारी पाएसँगै यो खबर प्रहरी प्रशासनसम्म पुगेको थियो । प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी समेत आएर क्रेनको सहयोगमा तीन गाडी उठाएर लगियो ।

तर यी गाडी कसले किन राख्यो भन्नेबारे प्रहरीले केही बताएको छैन । यसबारे बुझ्दा परिसरका प्रवक्ता तथा भट्टराई भन्छन्, ‘गाडी उठाएर ट्राफिक कहाँ राखिएको अब किन कसले राख्यो भन्नेबारे हामी अनुसन्धान गर्छौ’ उनी भन्छन् ।

यति मात्रै होइन, भाटभटेनी सुपर मार्केट अगाडि, नेताका घर अगाडि शंकास्पद रुपमा पार्किङ गरिनु र सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन समेत अस्तव्यस्त हुनुले शंका उत्पन्न गराएको छ ।

यसअघिका दिनहरूमा सधैं ट्राफिक देखिन काठमाडौंका केही चोकहरूमा सोमबार बिहान भने ट्राफिकको उपस्थिति थिएन । सवारी जामको अवस्था पनि उस्तै थियो ।

यसअघि हिजो आइतबार मात्रै न्यूरोड क्षेत्रमा यस्तै अस्तव्यस्त पार्किङदेखि सडक तथा फुटपाथमै पसल राखेर हिँड्ने बाटो समेत बन्द हुने अवस्था भएको थियो ।

राज्यका निकायमा पहुँच राख्नेहरुले नागरिकविरुद्द बदलाभाव राखेर काम गर्नु आफैंमा अनौठो छ नै । यसले सुशासनप्रतिको सरकारी बाचाको धज्जीसमेत उडाएको सरोकारवालारहरुले बताएका छन् ।

पत्रकार महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माले घटनाहरुको सिलसिला हेर्दा शंकास्पद रहेको बताइन् । ‘उपल्लो निकायमा पहुँच बनाएर यस्तो गरिएको हुन सक्छ, पत्रकारहरुले भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

घटनाको पृष्ठभूमि निकै संवेदनशील छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि पार्किङ गरेको विषयमा महानगर प्रहरीसँग विवाद हुँदा मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह नै गरेका थिए । नो पार्किङमा पार्किङ गरेको भन्दै नेपालीको मोटरसाइकलमा ह्वील लक लगाइएको थियो । यही विषयमा विवाद हुँदा नेपालीले आत्मदाह गरेका थिए ।

त्यसपछि महानगर प्रहरीले सुरक्षा नभएसम्म सडकमा ननिस्कने बताएको थियो । अहिले काठमाडौंको सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । एकैपटक एउटै शैलीमा मिडिया हाउसको गेटअगाडि गाडी पार्किङ गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको छ । तर प्रहरीले भने अहिलेसम्म अनुसन्धान भइरहेको भन्दै कसले किन यसरी पार्किङ गरेको हो केही बताएको छैन ।

मिडिया हाउसको आवागमन रोक्ने कोशिस हुँदा पनि छानबिनमा सरकारी सक्रियता नहुनुले धेरै कुरा भन्छ । पन्चायतको भूमिगत गिरोह अनि ज्ञानेन्द्रराजभन्दा एक कदम अघि बढ्न खोजेको आभास शक्तिमा पहुँच राख्नेहरुले दिन खोजेका छन् ।

पत्रकार महासंघको आपत्ति

मिडिया हाउसमाथि शंकास्पद गतिविधि भएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, सचिव राधेश्याम खतिवडाले स्थलगत अवलोकन गर्दै घटना शंकास्पद रहेको बताए ।

महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमको कार्यालयको गेटमै शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरी त्यहाँ कार्यरत पत्रकारलाई सञ्चारकर्ममा जान अवरोध र आतंक सिर्जना गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘आज बिहान ७ बजेदेखि नै तीनकुनेस्थित कान्तिपुर पब्लिकेशन, नयाँबानेश्वरको अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको गेटमा शंकास्पद गाडी पार्किङ गरी पत्रकारलाई आवत-जावत गर्न समस्या सिर्जना गरिएको पाइएको छ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘महासंघ तत्काल गाडीको अवरोध हटाइ सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहको सुरक्षा गर्न सम्बद्ध निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

महासंघले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको अधिकार उपभोगमा अवरोध पुऱ्याउने यो निन्दनीय र रहस्यमय घटनाको तत्काल छानबिन गर्न र दोषीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दल र नेताहरूको आपत्ति

मिडिया तर्साउने ढंगले गरिएका यस्ता गतिविधिप्रति राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल रास्वपाले पनि यस्ता हर्कतको विरोध गरेको छ ।

रास्वपाले मिडिया हाउसहरूको गेटमा गाडी पार्किङ गरी अवरोध गर्ने कार्यमा संलग्नलाई तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र र भयरहित पत्रकारिता नै लोकतन्त्रको प्राण वायु भएको बताएका छन् ।

‘यसको रक्षार्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदैव कटिबद्ध छ । तसर्थ, प्रेस क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित यस्ता र अन्य जुन कुनै कदमहरूको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भर्त्सना गर्दछ,’ रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राज्यको चौथो अंगका रूपमा स्थापित आमसञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले निर्भीक रूपमा कार्य गर्ने वातावरणमाथि धावा बोल्ने वा उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने आशयले गरिएका यस्ता शंकास्पद र रहस्यमय गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका ठाडो उल्लंघन रहेको रास्वपाको ठहर छ ।

‘यी घटनाहरूको तत्काल, निष्पक्ष र सत्यतथ्य छानबिन गरी सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमको भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र यस्ता शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि उनीहरूको तत्काल पहिचान गरी कानुन बमोजिम गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ रास्वपाले भनेको छ ।

एक लोकतान्त्रिक, जिम्मेवार र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलको हैसियतले रास्वपा सदैव पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कुनै पनि बहानामा सूचना तथा सञ्चार स्वतन्त्रता हनन गर्ने, सञ्चार गृहहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने र चौथो अंगलाई संकुचित पार्न खोज्ने जुनसुकै प्रवृत्तिका अवाञ्छित क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैनन् भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ महामन्त्री आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अन्तमा, सम्पूर्ण सञ्चार जगत्लाई कुनै पनि दबाब र त्रासमा नपरी सत्यतथ्यमा आधारित पत्रकारिताको आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरिरहन अपिल पनि रास्वपाले गरेको छ ।

‘सञ्चारकर्मी एवं सञ्चार गृहहरूको सुरक्षा तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रास्वपा सदैव खडा रहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ रास्वपाले भनेको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सत्तामाथि प्रश्न गर्न छोड्न नहुने बताए । उनले आफ्नै घर अगाडि समेत अनधिकृत पार्किङ गरेर आतंक फैलाएको बताए ।

‘पार्टी नेताका घर, मिडियाका कार्यालय र व्यवसायीका व्यापारिक क्षेत्रमा गाडी तेर्स्याएर नागरिकको निजी सम्पत्ति, उसको आर्जन र जीवनमाथि क्षति पुर्‍याउने कुनै अधिकार राज्यले राख्दैन’ उनले भने । उनका अनुसार गाडी अनधिकृत पार्किङ गर्नेहरू प्रशासनको गाडी चढेर हिँडेको दाबी गरे ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सञ्चारमाध्यमका गेट अगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङको विषयमा ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार फेसबुकमा टिप्पणी लेख्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि । सञ्चार प्रतिष्ठानको बाटो छेक्नेगरी रहस्यमय गाडी पाकिङ’, उनले लेखेका छन्, ‘सञ्चारमाध्यम र समाजलाई भयभित बनाउने बचकाना खेल ।’

अन्य राजनीतिक दल र मिडिया सरोकारवालाहरूले पनि शंकास्पद गतिविधिमा राज्य पक्षकै संलग्नता हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि देशका प्रमुख सञ्चार गृहहरूको मूल प्रवेशद्वारमा शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन छाडेर सञ्चार संस्थाको नियमित कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई त्रसित बनाउने घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने कुनै पनि हस्तक्षेप लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको उल्लेख छ ।

प्रेसलाई त्रसित बनाएर वा दबाब सिर्जना गरेर सत्यलाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रविरोधी रहेको पार्टीको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा सञ्चार माध्यमहरूले सुकुम्बासी, मिटरब्याज पीडित, सहकारी पीडित, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन तथा जनजीविकाका विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका बेला तिनै सञ्चार संस्थालाई निशाना बनाउने प्रयास गम्भीर भएको उल्लेख गरिएको छ ।

बालेन शाह भिजिलान्ते गतिविधि मिडिया रवि लामिछाने सरकार
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