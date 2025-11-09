सुरक्षित तरिकाले ग्यास प्रयोग गर्न सिलिण्डरलाई कसरी राख्ने ?

अहिले शहर बजारमा मात्रै होइन दुर्मग गाउँका कुनाकाप्चा सम्म खाना पकाउनका लागि एलपीजी ग्यास पुगेको छ । यसले हाम्रो भान्सामा सहजता थपे पनि सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा कहिलेकाहीँ समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
ग्यास सिलिण्डर विस्फोट भएर दुर्घटना भएका उदाहरणहरू पनि धेरै छन् । त्यसैले, ग्यास सिलिण्डर सही तरिकाले भण्डारण गर्नु आवश्यक छ ।
सिलिण्डर सुताएर नराख्ने
ग्यास सिलिण्डरलाई सधैं सिधा राख्नुपर्छ । यसलाई सुताएर राख्दा रेगुलेटर र भल्भमा असर पर्न सक्छ, जसले गर्दा ग्यास चुहावटको जोखिम बढ्छ।
तातो ठाउँमा नराख्ने
सिलिण्डरलाई प्रत्यक्ष घाम पर्ने ठाउँमा, ग्यास चुल्होको तथा हिटरको तातो पर्ने ठाउँमा राख्नु हुँदैन । धेरै ताताोले कहिलेकाहीं सिलिण्डर विस्फोट हुन सक्छ ।
हावा पास नहुने ठाउँमा नराख्ने
हावा पास नहुने तथा कम भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा ग्यास सिलिण्डर राख्नु हुँदैन । हावा पूरै बन्द भएको ठाउँमा ग्यास जम्मा गर्दा खतरा हुन सक्छ।
जमिनमुनिको सतहमा नराख्ने
एलपीजी हावा भन्दा भारी ग्यास हो । त्यसकारण, यदि चुहावट भयो भने, यो हावाको तल्लो सहतमा जम्मा हुन्छ, त्यसैले सिलिण्डरलाई बेसमेन्ट वा जमिनको सतह मुनिका क्षेत्रहरूमा राख्नु हुँदैन ।
ग्यास सिलिण्डर भण्डारण गर्ने सही तरिका
सिलिण्डरलाई सधैं बलियो सतह भएको भुइँमा सिधा ठड्याएर राख्नुपर्छ । राम्रो भेन्टिलेसन भएको हावा पास हुने ठाउँ छनोट गर्नुपर्छ। साथै, रेगुलेटर सही रूपमा जडान गरिएको हुनुपर्छ । पाइप बाङ्गिएको वा दोब्रिएको छैन भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
ग्यास पाइप कसरी जाँच गर्ने ?
सिलिण्डर मात्र होइन, ग्यास पाइप पनि नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्छ । यदि पाइलमा कुनै चिसा, काटिएको वा ग्यास चुहावट भएको शंका लागेमा राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्छ ।
रेगुलेटर तथा पाइप गुणस्तरीय खालको छनोट गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीं ग्यासको मुख अर्थात रेगुलेटर जोड्ने ठाउँको वासट बिग्रिएर पनि ग्यास लिक हुने समस्या हुन्छ । त्यो जाँच गर्नुपर्छ ।
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