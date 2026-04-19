+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनलाइनखबरको गेटमा पार्किङ गरिएको गाडी आँखा क्लिनिक सञ्चालकको

पौडेलले काठमाडौंको गोकर्णेश्वर-९, भगवतीस्थानमा शंखडोल आई क्लिनिक एन्ड अप्टिकल हाउस नामक आँखा क्लिनिक चलाउँदै आएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १८:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अनलाइनखबरको गेटमा सोमबार बिहान पार्किङ गरिएको शंकास्पद गाडी गोकर्णेश्वरका आँखा क्लिनिक सञ्चालक सुनिल पौडेलको नाममा रहेको खुलेको छ ।
  • गाडीका मालिक पौडेलले सवारी साधन अर्कै व्यक्तिले चलाइरहेको भन्दै अनलाइनखबरलाई सुजन पौडेलको सम्पर्क नम्बर दिएका छन् ।
  • गाडी चलाउने सुजन पौडेलले अनलाइनखबरका कर्मचारीलाई फोन गरी धम्कीपूर्ण भाषामा गालीगलौज गर्दै गाडी पार्किङको विषयमा विवाद गरेका छन् ।

२९ असार, काठमाडौं । अनलाइनखबरको गेटका सोमबार बिहान पार्किङ गरेर छोडिएको शंकास्पद गाडी आँखा क्लिनिक सञ्चालकको रहेको खुलेको छ ।

बा १२ च ८५४५ नम्बरको सो गाडी काठमाडौंको गोकर्णेश्वरका सुनिल पौडेलको नाममा रहेको र उनको मोबाइल नम्बर ९८४३……१४ रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्छ ।

पौडेलले काठमाडौंको गोकर्णेश्वर-९, भगवतीस्थानमा शंखडोल आई क्लिनिक एन्ड अप्टिकल हाउस नामक आँखा क्लिनिक चलाउँदै आएका छन् ।

दर्ता गर्दा पनि उनले गाडी दर्तामा प्रयोग गरेकै मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेको देखिन्छ । क्लिनिकको प्रवर्दधन गर्दा पौडेलले आफूलाई कन्सल्टेन्ट अप्टोमेट्रिस्टका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।

यातायात कार्यालयबाट नम्बर प्राप्त गरेपछि अनलाइनखबरले पौडेललाई सम्पर्क गरी तपाईंले अनलाइनखबरको गेट नै छेकिने गरी किन पार्किङ गर्नुभयो भनेर सोधेको थियो । सो गाडी आफ्नै भए पनि कहाँ पार्किङ गरिएको थियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

‘त्यो गाडी मेरो नाममा छ तर त्यो अर्कैले चलाइरहेको छ, म उसको नम्बर दिन्छु, ऊसँगै कुरा गर्नुस् है,’ उनले भने ।

तपाईंको स्वामित्वमा भएको गाडीको विषयमा तपाईंसँगै कुरा गर्नुपर्‍यो नि ? भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले आफूले गाडी चलाएकै होइन, यो नम्बरमा फोन गर्नुस् न भन्दै ९८…..४९८ नम्बर दिए । तर, सो व्यक्तिको नाम भने बताएनन् ।

अनलाइनखबरले ट्रु कलरमा हेर्दा सो नम्बर सुजन पौडेलले प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो । र, नम्बरसँगै उनको फोटो पनि सेभ रहेको पाइयो । सुजन सुनिलका सहोदर दाइ रहेको गोकर्णेश्वरका एक स्थानीयले बताए ।

केही समयमा सो नम्बरबाटै अनलाइनखबरकर्मीलाई फोन गरेर ती व्यक्तिले ‘जे पायो त्यही लेख्ने, तपाईंको गेटमा गाडी पार्किङ गर्दा कसरी शंकास्पद भयो ? बम राखेको छ त्यसमा ? भन्दै धम्की दिए ।

अनलाइनखबरकर्मीले तपाईं को बोल्नुभयो, तपाईंको नाम के हो ? भन्दा उनले आफ्नो नाम बताएनन् । बरु ‘तपाईंहरूलाई मात्रै आउँछ, तपाईँहरूले जे गरे पनि हुन्छ ? बम भेट्नुभयो, के भएर छोड्देको ? तपाईं जे पायो त्यही लेख्न पाउनुहुन्छ ? अधिकार छ ?’ भन्दै गाली गरे ।

‘हामीले त्यस्तो के लेख्यौँ ?’ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा फेरि पनि तपाईंको गेटअगाडि कसैले गाडी रोक्यो भन्दैमा शंकास्पद कसरी हुन्छ भन्ने जिद्दी गरे । ‘शङ्कास्पद भनेर बम नै राखेको जस्तो गर्नुभयो । निकाल्नुभयो होला त बम ? कतिबेला निकाल्नुभयो ?’

उल्टै उनले भने, ‘तपाईंको गेटअगाडिको ठाउँ रोड हो, तपाईंको नक्सामा पर्छ त्यो ? कानुनले आफ्नो काम गर्छ । हामीले गाडी राख्यौँ, सक्यो त !’

अनलाइनखबरसँग पाँच मिनेटभन्दा बढी धम्कीको शैलीमा बोलेका पौडेलले आफ्नो नाम भने बताएनन् ।

गाडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हुम्लाको स्याँडामा पहिलोपटक पुग्यो गाडी   

हुम्लाको स्याँडामा पहिलोपटक पुग्यो गाडी   
वासरूमसहित ‘रुद्रशक्ति ट्राभल्स’को आधुनिक बस सेवा सञ्चालनमा

वासरूमसहित ‘रुद्रशक्ति ट्राभल्स’को आधुनिक बस सेवा सञ्चालनमा
चोरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : चढ्छन् १ करोडको गाडी, साढे ३ तले पक्की घर

चोरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : चढ्छन् १ करोडको गाडी, साढे ३ तले पक्की घर
गाडी चढ्ने झापा पुगे, प्लेनको यात्रु काठमाडौंमै

गाडी चढ्ने झापा पुगे, प्लेनको यात्रु काठमाडौंमै
काठमाडौं, ललितपुर र चितवनका निर्वाचन अधिकृतले फिर्ता गरेनन् गाडी

काठमाडौं, ललितपुर र चितवनका निर्वाचन अधिकृतले फिर्ता गरेनन् गाडी
निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडी (तस्वीरहरू)

निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडी (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित