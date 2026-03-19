गाडी चढ्ने झापा पुगे, प्लेनको यात्रु काठमाडौंमै

प्रदर्शनको नजिक आइरहेको फिल्म ‘रोल नं. १’ को टिम अहिले पूर्व टुरमा निस्किएको छ । बिर्तामोड, बेलबारी, धरान, इटहरी लगायतका ठाउँमा कार्यक्रम हुने निर्माता पक्षले पूर्वघोषणा गरिसकेका छन् ।
उक्त टुरमा गायक तथा संगीतकार प्रशान्त शिवाकोटी आज २० वैशाखमा झापा जानुपर्ने थियो । उनी टिमसँगै बिहानै गाडीमा जान सक्थे । तर, छिटो पुगिने र घरमा पनि बस्न पाइने भएकाले उनले प्लेनबाट जाने निधो गरे । र, बिहानको टिकट लिए ।
किनकि उनको घर पनि झापामै पर्छ । तर, अहिले आफू काठमाडौंमै हुनु परेको दु:खेसो उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनका अनुसार बिहानै हिँडेको गाडी झापा पुगिसकेको छ ।
तर, उनी भने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमै अड्किएका छन् । कारण नखुलाए पनि मौसममा भएको समस्या कारण उनी अड्किएका हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसअघि मौसममा भएको खराबीका कारण झापा हिँडेकी रचना रिमाल पनि जनकपुर अवतरण हुनुपरेको थियो ।
