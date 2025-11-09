काठमाडौं उपत्यका २४ घण्टामा २५ सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु

३ साउन, काठमाडौं । गत २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा २५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका अनुसार गएराति साढे १२ बजे भक्तपुरको एसएस चोक नजिक दुईवटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जना चालकको मृत्यु भएको हो । उनको सनाखत हुन बाँकी छ । घाइतेहरुको विवरण पनि खुल्न बाँकी छ ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका अनुसार गत २४ घण्टामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर सवारी चलाउने ७२१ जना चालक कारबाहीमा परेका छन् ।
यसैगरी शंकास्पद गतिविधि गर्ने ११३ जना काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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