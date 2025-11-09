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गत २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकाबाट ९५ जना पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते ८:०१

३२ असार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट गत २४ घण्टामा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न ९५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काठमाडौंबाट ८९ जना, ललितपुरबाट ५ जना र भक्तपुरबाट १ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नियन्त्रणमा आएका सबैमाथि अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै १७ जना फरार प्रतिवादी पनि गत २४ घण्टामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका
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