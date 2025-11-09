+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्लाउडफ्लेयरको नयाँ एआई टुलले अब क्याप्चा पजलहरू घटाउने

सिस्टम हाल क्लाउडफ्लेयरका सबै ग्राहकका लागि भन्दा पनि ‘इन्टरप्राइज बट म्यानेजमेन्ट’ प्ल्यानमा रहेका ग्राहकहरूका लागि मात्र उपलब्ध छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १४:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • क्लाउडफ्लेयरले वेबसाइटहरूमा आउने नक्कली एआई रोबोटहरू पत्ता लगाउन 'प्रिकर्सर' नामक नयाँ सुरक्षा प्रणाली सार्वजनिक गरेको छ ।
  • यो प्रविधिले प्रयोगकर्ताको माउस चलाउने गति, टाइप गर्ने शैली र स्क्रोल गर्ने तरिकाको विश्लेषण गर्दै मान्छे वा रोबोट छुट्याउँछ ।
  • कम्पनीका सिटिओ डेन नेखटले भनेका छन्, 'रोबोटहरूले माउस चलाउँदा एकदमै सिधा, चिल्लो र आवश्यकता भन्दा बढी सटिक तरिकाले चलाउँछन्, जसले गर्दा तिनीहरू झट्टै चिनिन्छन् ।'

३१ असार, काठमाडौं । क्लाउडफ्लेयर कम्पनीले वेबसाइटहरूमा आउने नक्कली सफ्टवेयर वा एआई रोबोटहरूलाई डिटेक्ट गर्न ‘प्रिकर्सर’ ल्याएको छ । यो सिस्टम हाल क्लाउडफ्लेयरका सबै ग्राहकका लागि भन्दा पनि ‘इन्टरप्राइज बट म्यानेजमेन्ट’ प्ल्यानमा रहेका ग्राहकहरूका लागि मात्र उपलब्ध छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य हामीले वेबसाइट खोल्दा आउने पजल (क्याप्चा) घटाउनु रहेको छ । त्यो भनेको यसअघि आउने फोटोहरू छान्ने वा कोड राख्ने खेल ‘क्याप्चा’ कम देखिने गरी वेबसाइट चलाउन सकिनेछ ।

लगइन गर्दा वा केही किन्ने/चलाउने बेला ‘रोबोट हो कि होइन’ भनेर चेक गर्ने पुराना तरिकाहरू भन्दा यो फरक छ । प्रिकर्सरले प्रयोगकर्ताको वेबसाइटमा भइरहेको गतिविधिमाथि लगातार निगरानी गर्छ । प्रयोगकर्ता साँच्चैको मान्छे हो कि कुनै रोबोट हो भनेर थाहा पाउन यसले भूमिका खेल्छ ।

यसले मान्छेलाई कसरी चिन्छ ?

यसले प्रयोगकर्ताको चलाउने शैलीलाई हेर्छ । वेबसाइट चलाउँदा गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई हेरेर मान्छे पहिचान गर्छ ।

जस्तै – माउस चलाउने तरिका, पेज तल-माथि सार्ने गति (स्क्रोल गर्ने तरिका), टाइप गर्ने स्पीड, कपि-पेस्ट गर्ने शैली, स्क्रिनमा पेज खुला छ कि छैन भन्ने कुरा, र बक्सहरूमा क्लिक गर्दा किबोर्ड कसरी चलिरहेको छ भन्नेजस्ता कुरा यसले नोट गर्छ ।

यसरी सबै ‘प्याटर्न एनालाइसिस’ गर्दैगर्दा क्लाउडफ्लेयरले भने प्रयोगकर्ताको कुनै पनि डाटा रेकर्ड नगर्ने दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार, के टाइप भयो, म्यासेज वा पासवर्ड के छ भन्नेजस्ता अक्षरहरू रेकर्ड गर्दैन ।

यसले त प्रयोगकर्ताको टाइप गर्ने गति र तरिकालाई मात्र हेर्छ । यसअघिको क्याप्चाले लगइन गर्ने बेला मात्रै रोबोट भए/नभएको चेक गर्थ्यो भने यसले वेबसाइट चलाउन्जेलको सबै व्यवहारलाई हेरेर मूल्यांकन गर्छ ।

यसरी नयाँ तरिकाको प्रविधि ल्याउनुमा कम्पनीले अचेल एआई रोबोटहरु चलाख हुँदै गएकाले नयाँ विकल्प आवश्यक रहेको बताएको छ । तिनीहरूले सक्कली ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्छन् र कहिलेकाहीँ त साधारण क्याप्चा पजललाई समेत झुक्याइदिन्छन् । त्यसैले प्रिकर्सर यस्तै रोबोटहरूलाई रोक्न बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

क्लाउडफ्लेयरको भनाइ अनुसार कुनै पनि रोबोटले लगातार लामो समय मान्छेको जस्तै नाटक गर्न सक्दैन । किनभने मान्छेले माउस चलाउँदा एकदमै सिधा वा नापेर चलाउँदैन ।

‘हामी कहिले अलमलिन्छौँ, बटन भन्दा अलि पर माउस पुर्याउँछौँ, दिशा बदल्छौँ र हाम्रो स्पीड पनि एकनासको हुँदैन,’ कम्पनीका सिटिओ डेन नेखटले भनेका छन्, ‘तर रोबोटहरूले माउस चलाउँदा भने एकदमै सिधा, चिल्लो र आवश्यकता भन्दा बढी सटिक तरिकाले चलाउँछन्, जसले गर्दा तिनीहरू झट्टै चिनिन्छन् ।’

योग्य वेबसाइट सञ्चालकहरूले आफ्नो क्लाउडफ्लेयर ड्यासबोर्डमा गएर यसलाई सजिलै अन गर्न सक्छन् । यो सक्रिय हुनासाथ, वेबसाइटका पेजहरू खुल्ने क्रममा त्यसमा एउटा सानो कोड स्वतः थपिन्छ, जसका लागि वेबसाइट सञ्चालकले छुट्टै केही गर्नुपर्दैन ।

यो कोडले प्रयोगकर्ताका सबै गतिविधिका संकेतहरू केलाउँछ र क्लाउडफ्लेयरको मुख्य सर्भरमा पठाउनु अघि थोरै समयका लागि सेभ गरेर राख्छ । यसकै आधारमा क्लाउडफ्लेयरले सेक्युरिटी रेटिङ तय गर्ने र सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयहरू गर्छ ।

एआई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओपनएआई विरुद्धको फ्लोरिडाको मुद्दा अब संघीय अदालतमा

ओपनएआई विरुद्धको फ्लोरिडाको मुद्दा अब संघीय अदालतमा
गण्डकी मिडिया समिट : मिडियाको अर्थतन्त्र र पत्रकारितामा एआईको बहस

गण्डकी मिडिया समिट : मिडियाको अर्थतन्त्र र पत्रकारितामा एआईको बहस
सिलिकन भ्यालीमा नयाँ ‘डिपसिक मुभमेन्ट’ : चीनको किफायती कोडिङ मोडलको आविष्कार

सिलिकन भ्यालीमा नयाँ ‘डिपसिक मुभमेन्ट’ : चीनको किफायती कोडिङ मोडलको आविष्कार
च्याटजीपीटी बनाउने ओपनएआईले ल्यायो आफ्नै एआई चिप ‘जलापेनो’

च्याटजीपीटी बनाउने ओपनएआईले ल्यायो आफ्नै एआई चिप ‘जलापेनो’
एआई चलाउन बन्दुक लाइसेन्स ! एन्थ्रोपिकको सुपर एआईले ल्याएको विवाद

एआई चलाउन बन्दुक लाइसेन्स ! एन्थ्रोपिकको सुपर एआईले ल्याएको विवाद
एआईको क्षेत्रमा चीन अमेरिकाभन्दा अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा ठूलो जोखिम : अमेरिकी अर्थमन्त्री

एआईको क्षेत्रमा चीन अमेरिकाभन्दा अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा ठूलो जोखिम : अमेरिकी अर्थमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित