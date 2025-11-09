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इरानको टापु कब्जा गर्ने योजनाबारे ट्रम्पको दोधारे कुरा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १२:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको खार्क टापु कब्जा गर्ने सैन्य योजनाबारे स्पष्ट जवाफ दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
  • फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले यस विषयमा बोल्नु \'मूर्खता\' हुने बताए ।
  • उनले स्थल अभियानका लागि आफूसँग अन्य विकल्पहरू रहेको सङ्केत गरे ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको खार्क टापु कब्जा गर्न अमेरिकी सेना पठाउने योजनाबारे सीधा जवाफ दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

उनले फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा यस विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिएका हुन्।

खार्क टापु कब्जा गर्ने आफ्नो योजना अझै छ कि छैन भनी सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘मैले तपाईंसँग यो भन्न मिल्दैन किनभने यदि मैले त्यसो गरेँ भने त्यो मूर्खता हुनेछ।’

उनले कहिलेकाहीँ स्थल अभियान आवश्यक पर्ने कुरा पनि औंल्याए।

अमेरिकी नेता ट्रम्पले थप विवरण नदिई भने, ‘तर हामीसँग अरू मानिसहरू छन् जसले हाम्रा लागि स्थल अभियान चलाउनेछन्।’

डोनाल्ड ट्रम्प
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