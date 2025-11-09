+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्पोटिफाईमा आयो एआई च्याट फिचर, एपसँग कुराकानी गरेर गीत छान्न सकिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्पोटिफाईले प्रिमियम प्रयोगकर्ताका लागि एआई फिचर सार्वजनिक गरेको छ जसले कुराकानीमार्फत गीत वा अडियो छनोट गर्न सघाउँछ।
  • यो फिचर अहिले अमेरिका, आयरल्यान्ड र स्विडेनमा बिटा भर्सनका रूपमा १८ वर्षमाथिका प्रयोगकर्ताका लागि अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध छ।
  • प्रयोगकर्ताले टाइप वा बोलेर गीत खोज्न, सेभ गर्न र कलाकारको जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ।

संगीत स्ट्रिमिङ एप स्पोटिफाईले आफ्नो प्लेटफर्ममा नयाँ एआई फिचर थपेको छ। यो फिचरको मद्दतले प्रिमियम प्रयोगकर्ताहरूले एपसँग कुराकानी गरेर गीत वा अडियो रोज्न सक्छन्।

अहिले यो फिचर अमेरिका, आयरल्यान्ड र स्विडेनमा मात्र उपलब्ध छ। यसलाई एन्ड्रोइड र आईओएस दुवै डिभाइसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका प्रयोगकर्ताले मात्र अंग्रेजी भाषामा यो फिचर चलाउन पाउँछन्। कम्पनीले यसलाई अहिले बिटा भर्सनमा ल्याएको छ।

यो नयाँ फिचर मोबाइल एपको होम र नाउ प्लेइङ स्क्रिनमा उपलब्ध छ। प्रयोगकर्ताले एपमा टाइप गरेर वा बोलेर कुराकानी गर्न सक्छन्। यसले प्रयोगकर्ताको पुरानाे लिसनिङ हिस्ट्रीको बारेमा पनि जानकारी दिन्छ। प्रयोगकर्ताले गीत र एल्बम रिलिज भएको मितिको बारेमा प्रश्न सोध्न सक्छन्। यसबाट आफ्नो मनपर्ने कलाकारको बारेमा थप कुराहरू जान्न सकिन्छ।

यो फिचरले प्रयोगकर्ताको अनुरोध अनुसार नयाँ गीतहरू बजाउन सहयोग गर्छ। प्रयोगकर्ताले कुराकानीकै माध्यमबाट गीतहरू सेभ गर्न र क्युमा राख्न सक्छन्। यसबाट सिधै कलाकारहरूलाई फलो गर्न पनि मिल्छ।

स्पोटिफाईले यो फिचरमा आफ्नै प्रविधि र अन्य एआई मोडलहरू मिश्रण गरेर प्रयोग गरेको छ। यसअघि पनि स्पोटिफाईले एआई डीजे र एआई प्लेइस्ट जस्ता फिचरहरू ल्याइसकेको छ।

एआई च्याट स्पोटिफाई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दुर्गेशले प्रियंकालाई दिए गीत उपहार, ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’ पछि दोस्रो सहकार्य

दुर्गेशले प्रियंकालाई दिए गीत उपहार, ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’ पछि दोस्रो सहकार्य
इरानको टापु कब्जा गर्ने योजनाबारे ट्रम्पको दोधारे कुरा

इरानको टापु कब्जा गर्ने योजनाबारे ट्रम्पको दोधारे कुरा
अमेरिकी सैन्य बेसमा इरानको आक्रमण जारी रहने

अमेरिकी सैन्य बेसमा इरानको आक्रमण जारी रहने
सिन्धुपाल्चोकमा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान फरार

सिन्धुपाल्चोकमा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान फरार
इजरायलका ‘सबैभन्दा ठूलो समर्थक’को निधन, युक्रेनलाई पनि धक्का

इजरायलका ‘सबैभन्दा ठूलो समर्थक’को निधन, युक्रेनलाई पनि धक्का
शंकास्पद गाडी पार्किङ प्रकरणबारे संसदीय छानबिनको माग

शंकास्पद गाडी पार्किङ प्रकरणबारे संसदीय छानबिनको माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित