News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फ्लोरिडा राज्यले ओपनएआई, स्याम अल्टम्यान र च्याटजीपीटी विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा संघीय अदालतमा सरेको छ ।
- यो मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश एलिन कानोनको इजलासमा हुने गरी तोकिएको छ ।
- ओपनएआईले बालबालिकाको सुरक्षामा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै फ्लोरिडा राज्यले कानुनी उपचार खोजेको छ ।
२६ असार, काठमाडौं । फ्लोरिडाले प्रविधि क्षेत्रको ठूलो कम्पनी ओपनएआई, यसका संस्थापक स्याम अल्टम्यान र च्याटजीपीटी बोट विरुद्ध दायर गरेको ठूलो मुद्दा अब संघीय अदालतमा सरेको छ।
यो मुद्दाको जिम्मेवारी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश एलिन कानोनलाई दिइएको छ। कानोन ट्रम्पको हित अनुकूल हुने गरी निर्णयहरू गर्ने गरेको भनेर आलोचना खेपिरहने न्यायाधीशमा पर्छिन्।
यो मुद्दा प्राविधिक क्षेत्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। मुद्दा पहिले फ्लोरिडाको स्टेट कोर्टमा चल्ने तय भएको थियो । तर, अब यो फोर्ट पियर्सको संघीय अदालतमा चल्ने सम्भावना छ। उनी ट्रम्पको हित अनुकूल हुने गरी निर्णयहरू गर्ने गरेको भनेर आलोचना खेपिरहने न्यायाधीशमा पर्छिन्।
ओपनएआईका वकिलहरूले गत जुलाई २ मा मुद्दालाई स्थानीय अदालतबाट हटाउन माग गर्दै एउटा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले यो मुद्दा चिल्ड्रेन्स अनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्सन एक्टसँग जोडिएकाले संघीय अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
ओपनएआईले अहिले अमेरिकी सरकारबाट लगानी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको छ। कम्पनीले ट्रम्प प्रशासनलाई ५ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यस्तो समयमा यो प्रविधि कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने र ट्रम्पको स्वार्थ समेत जोडिएको मुद्दामा न्यायाधीश कानोनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
यद्यपि न्यायाधीश कानोनले यो मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राख्न अस्वीकार गर्न पनि सक्छिन्। फ्लोरिडाका महान्यायाधिवक्ता जेम्स उथमेयरले मुद्दा संघीय अदालतमा सार्ने कम्पनीको कदमको विरोध गर्न सक्ने बाटो बाँकी नै छ। तर फ्लोरिडा राज्यले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कदम चालेको छैन।
यस कानुनी लडाइँमा आगामी अगस्ट २४ भित्र अर्को ठूलो घटनाक्रम सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। सो मितिभित्र ओपनएआईले फ्लोरिडा राज्यका दाबीहरूको जवाफ दिनुपर्नेछ।
फ्लोरिडा राज्यले च्याटजीपीटी बोट बालबालिकाका लागि खतरनाक रहेको र यसले कुलत बढाउनुका साथै सामूहिक गोलाबारी र आत्महत्या जस्ता घटनालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएको छ।
फ्लोरिडाको मुद्दामा ओपनएआईले च्याटजीपीटीका खतराहरूबारे सचेत नगराएको उल्लेख छ। कम्पनीले बालबालिकाका लागि अनुपयुक्त सामग्रीहरू उचित उमेर प्रमाणीकरण बिना नै उपलब्ध गराई गलत व्यावसायिक अभ्यास गरेको आरोप लगाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता उथमेयरले अदालतसँग कम्पनीलाई सुधार गर्न आदेश दिन माग गरेका छन्। उनले साना प्रयोगकर्ताहरूको डाटा संकलन गर्नुअघि अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाउन र नागरिकका तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका छन्।
ओपनएआईले भने फ्लोरिडाको यी आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि उद्योगकै उत्कृष्ट सुरक्षा प्रणाली र नीतिहरू लागू गरेको दाबी गरेको छ।
सन् २०२० मा ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश कानोनको विगतका फैसलाहरूको निकै आलोचना भएको थियो। उनले गत फेब्रुअरीमा न्याय मन्त्रालयलाई एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकेकी थिइन्।
सो प्रतिवेदनमा ट्रम्पले मार्-ए-लागोमा गोप्य कागजातहरू थुपारेको र ती कागजात फिर्ता लिने प्रयासमा बाधा पुर्याएको आरोपहरू उल्लेख थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4