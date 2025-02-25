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कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

२०८३ असार २१ गते २१:२८ २०८३ असार २१ गते २१:२८

कञ्चन

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सुनमायाको यस्तो किर्तीमानलाई सरकारले देखेन ।

कञ्चन

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२१ असार, काठमाडौं । क्रिकेट, फुटबल जस्ता खेलमा दक्षिण एसियास्तरकै उपलब्धी हासिल गरेर फर्किंदा त्रिभुवन विमानस्थलमा खेलाडीको भव्य स्वागत हुन्छ। विगतमा  सरकारका उच्चअधिकारीहरू आफैं खेलाडीको स्वागतार्थ पुग्थे।

खेलाडीको त्यस्तो सम्मान गर्नु आवश्यक पनि छ । तर, असार १७ मा अल्ट्रा धाविका सुनमाया बुढा त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रँदा भने सरकारी अधिकारी उपस्थित थिएनन् ।

नेपाल एड्भेन्चर रनिङ फेडेरेसनका उपाध्यक्ष राजन खत्री भने स्वागत गर्न पुगेका थिए । शुभेच्छुकहरू ब्यानर, फूलगुच्छा र खादा बोकेर गएका थिए ।

इटालीको प्रतिष्ठित दौड प्रतियोगिता ‘ला स्पोर्टिभा लावारेडो अल्ट्रा ट्रेल’ प्रतियोगिताको उपाधि जितेकी सुनमाया इतिहास रचेर फर्केकी थिइन् ।

उनले निर्धारित १२० किलोमिटर दुरी १३ घण्टा ३३ मिनेट १ सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन् । यसअघि फ्रान्सकी क्यारोलिन शाभेरोले सन् २०१५ मा १३ घण्टा ४० मिनेट ३४ सेकेन्डमा लक्ष्य पूरा गर्दै रेकर्ड राखेकी थिइन् ।

सुनमायाको यस्तो किर्तीमानलाई सरकारले देखेको नदेखै गर्‍यो ।

तर दौडप्रेमीहरूको समूह ‘काठमाडौंनाइट रन’ ले भने शनिवार रनिङ विथ द च्याम्प दौड आयोजना गर्‍यो । साँझ ६ बजे ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित योङ्ग इनोभेसन्स कार्यालयमा यो दौड भएको थियो ।

आयोजकहरूका अनुसार, यस्ता उपलब्धिहरूले प्रायः पाउनुपर्ने जति ध्यान र कदर नपाइरहेको अवस्थामा, नाइट रन समुदाय एकजुट भएर सुनमायाको यस सफलताको उत्सव मनाउन, सम्मान गर्न चाहेको हो।

आयोजक समूहका विभूषण विष्ट सुनमायाको आर्जनलाई सरकारले गरेको उपेक्षाले मन दुखेको बताउँछन् । संसारमा खेलाडीहरूलाई जुन सम्मानको नजरले हेरिन्छ, नेपालमा भने त्यस्तो नभएको उनको अनुभव छ ।

‘सुनमाया हाम्रा लागि गौरव हुन् । उनले अल्ट्रा ट्रेलमा जस्तो रेकर्ड राखिन्, त्यो हाम्रा लागि अपूर्व विजय सावित भएको छ । तर, उनको जति ससम्मान आगमन हुनु पर्थ्यो । त्यो हुँदै भएन, ’ विष्टले भने ।

खेलाडीहरूले फूलमाला र खादाले स्वागत गरेको कार्यक्रममा सुनमायाले भनिन्, ‘म प्रशंसाको भोको मानिस त होइन । तर, नेपालभित्रकै यस्ता केही सर्कल र सोसाइटीहरूले यति माया र सम्मान देखाउँदा धेरै नै खुशी छु ।’

सुनमायाले सरकारबाट ठूलो सम्मान र पुरस्कारको अपेक्षा भने राखेकी रहेनछिन् । मात्र आफ्नो कामलाई राम्रोसँग रेकग्नाइज गरिदिए पर्याप्त हुन्थ्यो । ‘संघीय सरकारले मात्र होइन, हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि यो कामलाई रेक्स्ग्नाइज् गरिदिनु भएको भए केही सन्तुष्टि मिल्थ्यो । हाम्रो जुम्ला जिल्ला हरेक कोणबाट पछि पारिएको जिल्ला मानिन्छ । तर, यस्तो ठाउँबाट आएर पनि राष्ट्रको नामलाई गौरव दिन सकिने काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो, ’ उनी भन्छिन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित ३८ वर्षीय विशालराज पौडेल सुनमायाको विजयोत्सव मनाउन निकै उत्साहित देखिएका थिए । उनले भने, ‘हुन त सरकारले ‘हस्पिटेबल वेलकम’ नगरे पनि हामीले राम्रोसँग स्वागत गर्न पायौं ।’

पछिल्ला केही वर्षहरूमा ट्रेल रनिङ पनि  साहसिक खेलको  रूपमा उदाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त यसको महत्त्व झनै बढ्दै गइरहेको छ । विशाल हाम्रो देशमा भने यसको महत्त्व खासै बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउँछन् ।

‘सरकारले पनि ट्रेल रनिङलाई सम्मान र महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ । अहिले त हामी रनर सोसाईटीले यसलाई प्रोमोट  गरेका छौं । तर, सरकारको प्राथमिकतामा पनि यस्तो काम पर्नुपर्‍यो,’ पौडेल भन्छन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित २५ वर्षीय वतिम दाहाल पनि सरकारले सुनमायालाई उचित सम्मान नगरेको कुराप्रति दुखेसो पोक्छन् । नेपालले सधैं भरि पुराना र इतिहासका कुरालाई मात्र गौरवको विषय बनाउने कुरा अब सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् ।

सुनमाया जुन समय, क्षेत्र र परिस्थितिबाट सुनौलो भविष्यको रूपमा उदाएकी छिन्, त्यो जोकोही खेलाडीको लागि प्रेरणाको विषय छ ।

हुन पनि सुनमाया रातारात १२० किलोमिटर दुरी १३ घण्टा ३३ मिनेट १ सेकेन्डमा पूरा गर्ने चरणसम्म पुगेकी होइनन् । उनी २०१६ मा मनास्लु माउन्टेन ट्रेल रेसमा दोस्रो भएकी थिइन् । त्यही वर्ष हङकङमा भएको ५ किलोमिटर र ५१ किलोमिटरका दुई वटा रेस दौडिइन् । ५ किलोमिटर भर्टिकल दौड र ५१ किलोमिटरको अल्ट्रा स्काई म्याराथन दुबैमा दोस्रो भइन् ।

२०१८ मा चीनमा भएको जाउलीजोङ रेसमा भने प्रथम हुन सफल भइन् । सुनमायाले २०२१ को डिसेम्बरमा थाइल्याण्डमा आयोजित ‘अल्ट्रा ट्रेल’ रनिङ प्रतियोगितामा महिलातर्फ ११० किलोमिटरको दुरी १४ घन्टा ५४ मिनेट १ सेकेण्डमा पूरा गरेर कीर्तिमान बनाइन् ।

२०२२ मा फ्रान्समा भएको युटीएमबी सीसीसीमा उनी दोस्रो भइन् भने २०२३ मा हङकङमा आयोजित नर्थ फेस हङकङ १०० रेसमा पहिलो भएकी थिइन् ।

‘मलाई समाजकै कतिपय मानिसहरूले पनि छोरी बिग्रिन थाली भन्थे । मेरो विवाहको कुरालाई नै मेरो सफलताको विषय मानेर ‘जज’ समेत गर्थे,’ आफ्नो विगतका कथा सम्झिँदै सुनमाया भन्छिन् ।

यति मात्र होइन, समयक्रममा कम्जोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा आवश्यक पर्ने सामान किन्न समेत दुइपटक सोच्नुपर्ने समय पनि उनले भोगिन् । डाइटका लागि समेत आवश्यक खर्च जुटाउन गार्‍हो पर्थ्यो ।

त्यस्ता संघर्षशील समय समेत छिचोलेर सुनमाया यस प्रगतिपथ आईपुगेकी हुन् । शायद, यिनै प्रारम्भिक संघर्षले उनलाई सफलताप्रतिको अस्वाभाविक भोक कहिले पनि लागेन ।

‘सानैमा दु:ख पाएर होला, मलाई सम्मान पाउने लालसा कहिले लागेन । अभिमान पनि छैन । मलाई कसैप्रति गुनासो पनि छैन,’ सहज मुस्कानका साथ उनी आफ्नो धारणा राख्छिन् ।

सुनमाया अनलाइनखबरको पचास प्रभावशाली महिला २०८० मा पर्न सफल भएकी थिइन् ।

खेलकुद सुनमाया बुढा
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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कञ्चन
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