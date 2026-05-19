इटालीमा सुनमाया बुढाले जितिन् १२० किलोमिटर अल्ट्रा ट्रेलको उपाधि, तोडिन् १३ वर्ष पुरानो रेकर्ड

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- नेपाली अल्ट्रा धाविका सुनमाया बुढाले इटालीमा सम्पन्न ला स्पोर्टिभा लावारेडो अल्ट्रा ट्रेल प्रतियोगिताको उपाधि जित्दै नयाँ इतिहास रचेकी छन् ।
- उनले १२० किलोमिटर दूरी १३ घण्टा ३३ मिनेट १ सेकेन्डमा पूरा गर्दै १३ वर्ष पुरानो कोर्स रेकर्ड तोडेकी हुन् ।
- आयोजकले सुनमायालाई उक्त प्रतियोगिताको नयाँ क्विन घोषणा गर्दै उनको रणनीतिक दौडको प्रशंसा गरेको छ ।
१४ असार, काठमाडौं । नेपाली अल्ट्रा धाविका सुनमाया बुढाले इटालीमा सम्पन्न प्रतिष्ठित ‘ला स्पोर्टिभा लावारेडो अल्ट्रा ट्रेल’ प्रतियोगिताको उपाधि जित्दै नयाँ इतिहास रचेकी छन् ।
इटालीको कोर्टिना द आम्पेज्जोमा आयोजित १२० किलोमिटर दूरीको उक्त प्रतियोगितामा सुनमायाले १३ घण्टा ३३ मिनेट १ सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरिन् ।
यसअघि फ्रान्सकी क्यारोलिन शाभेरोले सन् २०१५ मा १३ घण्टा ४० मिनेट ३४ सेकेन्डमा लक्ष्य पूरा गर्दै रेकर्ड राखेकी थिइन् ।
प्रतियोगिताको सुरुआती चरणमा सुनमायाले अष्ट्रेलियाकी धाविका लुसी बार्थोलोम्यूसँगै प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । तर दौडको निर्णायक चरणमा उनले गति बढाउँदै अग्रता बनाइन् र अन्तिम खण्डमा प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै पहिलो स्थान हासिल गरिन् ।
प्रतियोगिता आयोजकले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुनमायालाई ‘ला स्पोर्टिभा लावारेडो अल्ट्रा ट्रेल–१२० के’ को ‘नयाँ क्विन’ घोषणा गरेको छ । साथै उनको सन्तुलित र रणनीतिक दौडको प्रशंसा गरेको छ ।
आयोजकले सुनमायाले कोर्टिना द आम्पेज्जोमा इतिहास रच्दै १३ वर्ष पुरानो कोर्स रेकर्ड तोडेको उल्लेख गरेको छ ।
सुनमाया बुढा जुम्ला जिल्लाको पातारासी गाउँपालिकाकी हुन् । यो सफलतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय अल्ट्रा ट्रेल रनिङमा नेपालको प्रतिष्ठा थप उँचो बनाएको भन्दै उनले प्रशंसा पाइरहेकी छन् ।
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