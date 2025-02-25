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फिफा विश्वकप २०२६ :

समूह चरणबाटै बाहिरिने यी हुन् १६ टोली, उरुग्वे जितविहीन

२०८३ असार १४ गते १०:२६ २०८३ असार १४ गते १०:२६

अनलाइनखबर

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दुई पटकको च्याम्पियन उरुग्वे पनि समूह चरणमा जितविहिन बन्नै बाहिरियो ।

अनलाइनखबर

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News Summary

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  • फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणका खेलहरू सकिएपछि नकआउट चरणमा पुग्ने ३२ टोलीको टुङ्गो लागेको छ ।
  • दुई पटकको पूर्व विजेता उरुग्वेसहित १६ टोली विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन् ।
  • विश्वकपमा यस पटक टोली संख्या ४८ पुर्‍याइएकोमा १२ समूहबाट उत्कृष्ट टोलीहरू अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणका सबै ७२ खेल सकिएपछि नकआउट चरणमा पुग्ने ३२ टोलीको टुङ्गो लाग्दा १६ टोली भने समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन् ।

जसमा दुई पटकको पूर्व विजेता उरुग्वे पनि जितविहिन रहँदै समूह चरणबाटै बाहिरियो ।

यस पटक टिम संख्या बढाएर ४८ पुर्‍याउँदा समूह विजेता र उपविजेतासँगै तेस्रो हुने उत्कृष्ट ८ टोली पनि नकआउट चरण पुग्ने प्रावधान थियो । तर त्यति हादा पनि उरुग्वे अघि बढ्न सकेन ।

१२ समूहमा विभाजन गरेर समूह चरणको खेल खेलाइएको थियो । जसमा १२ वटै समूहको चौथो स्थानमा रहने १२ टोली र तेस्रो हुने मध्ये उत्कृष्ट ८ मा नपरेका ४ गरी १६ टोलीको विश्वकप यात्रा समूह चरणमै सकिएको हो ।

तेस्रो भएर छनोट हुन असफल टोलीमा उरुग्वे, दक्षिण कोरिया, इरान र स्कटल्यान्ड रहे ।

यस्तै हरेक समूहको अन्तिममा रहने टोलीहरुमा चेक रिपब्लिक, कतार, हाइटी, टर्किए, कुरासाओ, ट्युनिसिया, न्युजिल्यान्ड, साउदी अरेबिया, इरान, जोर्डन, उज्वेकिस्तान र पानामा छन् ।

फिफा विश्वकप २०२६
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ICC T20 World Cup 2026
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IPL 2024
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NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
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Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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