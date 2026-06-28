मेसी र रोनाल्डोबीचको ‘ड्रिम म्याच’ तत्काल नहुने, अब फाइनलमा मात्र सम्भव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप २०२६ मा मेसी र रोनाल्डोबीचको प्रतीक्षित भिडन्त हुने सम्भावना निकै कम भएको छ।
- पोर्चुगल समूह चरणको उपविजेता बनेपछि यी दुई टोली फरक-फरक पुलमा परेका छन्।
- अब मेसी र रोनाल्डोबीच फाइनलमा मात्र भेट हुनका लागि दुवै टोलीले नकआउटका चार खेल जित्नुपर्नेछ।
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा लियोनल मेसी भर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीचको प्रतिस्पर्धा होला कि नहोला भन्ने धेरै समर्थकहरुलाई चासो थियो ।
उत्तर अमेरिकामा भइरहेको विश्वकप फुटबलको महाकुम्भमा कीर्तिमानी छैटौं पटक विश्वकप खेलिरहेका अर्जेन्टिनाका मेसी र पोर्चुगलका रोनाल्डोबीचको प्रतिस्पर्धा हेर्न धेरै समर्थक इच्छुक थिए ।
अर्जेन्टिना र पोर्चुगल आप्नो समूहको विजेता बन्दै अघि बढेमा क्वाटरफाइनलमा यी दुई टोली भेट हुने सम्भावना थियो । जहाँ मेसी र भर्सेस रोनाल्डोको खेल हेर्ने पाइनेमा आशामा विश्वभरका फुटबल समर्थकहरु प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । धेरैका लागि यो ड्रिम खेल थियो ।
तर पोर्चुगलले पछिल्लो खेलमा कोलम्बियासँग बराबी खेलेपछि अर्जेन्टिना र पोर्चुगलबीच तत्काल खेल हुने सम्भावना टरेको छ ।
मेसीको अर्जेन्टिना समूह जे को विजेता बन्दा रोनाल्डोको पोर्चुगल भने समूह के को उपविजेता बन्यो । यसले गर्दा यी दुई टोली अब फरक-फरक पुलबाट अघि बढ्नेछन् ।
यदी दुवै टोलीले जित हात पार्दै अघि बढेमा मात्र मेसी र रोनाल्डोको खेल हुने सम्भावना रहन्छ । त्यो पनि फाइनलमा मात्र ।
अब मेसी भर्सेस रोनाल्डो खेल हुनका लागि अर्जेन्टिना र पोर्चुगलले नकआउट चरणमा चारवटै खेल जित्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4