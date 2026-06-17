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फिफा विश्वकप २०२६ :

रोनाल्डो बने लगातार ६ विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी

क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार ६ फिफा विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते २२:५५

९ असार, काठमाडौं । पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार ६ फिफा विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् ।

फिफा विश्वकप २०२६ को समूह के अन्तर्गत उज्वेकिस्तान विरुद्धको खेलमा गोल गर्दै रोनाल्डोले उक्त कीर्तिमान बनाएका हुन् ।

रोनाल्डोले सन् २००६ देखि २०२६ सम्म लगातार ६ विश्वकप खेल्दा ६ वटै विश्वकपमा गोल गरेका हुन् । यसअघि समूहको पहिलो खेलमा डिआर कंगो विरुद्ध गोल गर्न असफल भएका रोनाल्डोले उज्वेकिस्तान विरुद्ध छैटौं मिनेटमै गोल गर्दे पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका हुन् ।

रोनाल्डोले सन् २००६ मा डेब्यु विश्वकपमा १ गोल गरेका थिए भने २०१० र २०१४ मा पनि १-१ गोल गरेका थिए । यस्तै सन् २०१८ मा भने स्पेन विरुद्ध ह्याट्रिकसहित ४ गोल गरेका थिए । सन् २०२२ मा १ गोल गरेका थिए भने हाल उत्तर अमेरिकामा भइरहेको विश्वकपमा पनि १ गोल गरिसकेका छन् ।

रोनाल्डो विश्वकपमा गोल गर्ने दोस्रो बुढा खेलाडी समेत बनेका छन् । उनले ४१ वर्ष १३८ दिनको हुादा उज्वेकिस्तान विरुद्ध गोल गरेका हुन् । यसअघि क्यामरुनका रोजर मिल्लाले ४२ वर्ष  ३९ दिनको हुँदा सन् १९९४ को विश्वकपमा रसिया विरुद्ध गोल गरेका थिए ।

फिफा विश्वकप २०२६
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