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फिफा विश्वकप २०२६ :

रोनाल्डोको ६ अंक संयोग

२०८३ असार १० गते २:०९ २०८३ असार १० गते २:०९

गोविन्दराज नेपाल

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जर्सी नम्बर ७ लगाउने स्टार रोनाल्डोका लागि उज्वेकिस्तान विरुद्ध खेल्दा जादुमयी अंकको संयोग जुर्न पुग्यो ‘६’।

गोविन्दराज नेपाल

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काठमाडौं । पोर्चुगिज कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ७ नम्बर जर्सी लगाउँछन् । फिफा विश्वकप २०२६ मा पोर्चुगिज आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो र उनको जर्सी नम्बर ७ को क्रेज उस्तै छ । उनको जर्सी नम्बर धेरै फलो समेत गर्छन् ।

तर मंगलबार राति अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा उज्वेकिस्तान विरुद्ध उत्रिँदा भने पोर्चुगिज सुपर स्टारका अर्कै एउटा जादुमयी अंकको संयोग जुर्न पुग्यो ‘६’।

४१ वर्षको उमेरमा पनि मैदानमा उत्तिकै भोक र उर्जाका साथ दौडिरहेका यी लेजेन्डका लागि उज्वेकिस्तान विरुद्ध ५–० को जितमा हरेक कोणबाट अंक ६ को गजबको संयोग मिलेको छ ।

रोनाल्डोले फिफा विश्वकप २०२६ मा उज्वेकिस्तान विरुद्ध गोल गर्दै विश्वकपमा नयाँ कीर्तिमान बनाए । त्यसमा पनि ६ अंक नै जोडिएको छ ।

रोनाल्डोले यसअघि डिआर कंगो विरुद्धको पहिलो खेल खेल्दै अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीसँगै सर्वाधिक ६ पटक विश्वकप खेल्ने कीर्तिमान बराबरी गरिसकेका थिए । कंगो विरुद्ध रोनाल्डोले भने सकेनन् ।

तर दोस्रो खेलमा विश्वकपको डेब्युटान्ट टोली विरुद्ध रोनाल्डो दुई गोल गरे । पोर्चुगलले ५-० को शानदार जित हात पार्‍यो ।

यसमा रोनाल्डोले कीर्तिमानी गोल पनि गरे । उज्वेकिस्तान विरुद्ध गोलको खाता खोल्दै रोनाल्डो लगातार ६ विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बने । यसअघि कसैले पनि लगातार ६ विश्वकपमा गोल गर्न सकेका थिएनन् ।

तर रोनाल्डोले विश्वकपका लगातार ६ संस्करण (२००६, २०१०, २०१४, २०१८, २०२२ र २०२६) मा गोल गर्ने इतिहासकै पहिलो र एक मात्र खेलाडी बनेका छन् ।

रोनाल्डोकै प्रतिस्पर्धीको रुपमा रहेका मेसीले यस विश्वकपमा ६ विश्वकप खेल्ने पहिलो खेलाडी बन्दे ५ गोल गरिसकेपनि मेसीले सन् २०१० को विश्वकपमा गोल गर्न असफल भएका थिए ।

तर रोनाल्डोले भने खेलेको हरेक विश्वकपमा गोल गरेका छन् । उनले सन् २००६ मा जर्मनीमा भएको विश्वकपमा डेब्यु गरेका थिए । सन् २००६ मा जर्मनीबाट सुरु गरेको गोलको यात्रा २०२६ सम्म आइपुग्दा पनि निरन्तर कायम राखेका छन् ।

रोनाल्डोले सन् २००६ देखि २०२६ सम्म लगातार ६ विश्वकप खेल्दा ६ वटै विश्वकपमा गोल गरेका हुन् ।

रोनाल्डोले सन् २००६ मा डेब्यु विश्वकपमा १ गोल गरेका थिए भने २०१० र २०१४ मा पनि १-१ गोल गरेका थिए । यस्तै सन् २०१८ मा भने स्पेन विरुद्ध ह्याट्रिकसहित ४ गोल गरेका थिए । सन् २०२२ मा १ गोल गरेका उनले हाल उत्तर अमेरिकामा भइरहेको विश्वकपमा पनि २ गोल गरिसकेका छन् ।

अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा भएको उज्वेकिस्तान विरुद्धको खेलमा रोनाल्डोले पहिलो गोल पनि ६ अक अर्थात छैटौं मिनेटमै गरेका थिए । जाआओ कान्सेलोको लो क्रसमा रोनाल्डोले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए ।

यो गोलसँगे रोनाल्डोले मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता १० खेलको गोलको खडेरी तोड्न सफल भए । यसमा अर्को रमाइलो संयोग के छ भने रोनाल्डोले विश्वकपमा पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा कतारमा घाना विरुद्ध गोल गरेपछि पहिलो पटक गोल गरेका हुन् । घाना विरुद्धको खेलपछि रोनाल्डोले २०२२ को विश्वकपमै उरुग्वे, दक्षिण मोरिया, स्विट्जरल्यान्ड र मोरक्को विरुद्ध गोल गर्न सकेनन् भने २०२६ को पहिलो खेलमा डिआर कंगो विरुद्ध गोल गर्न सकेनन् ।

घानापछि विश्वकपमा उनको छैटौँ प्रतिद्वन्द्वी उज्वेकिस्तान बन्यो र आफ्नो छैटौँ विश्वकप खेलमा आएर नै उनले यो गोलको खडेरी तोड्न सफल भए ।

पहिलो हाफमै दोस्रो गोल समेत गरेका रोनाल्डो पोर्चुगलका लागि विश्वकपमा सर्वाधिक १० गोल गर्ने खेलाडी समेत बने । उनले युसुबियो (९) लाई पछि पारेका हुन् ।

यस्तै रोनाल्डोले उज्वेकिस्तान विरुद्ध खेलमा ६ सट अन टार्गेट राखेका थिए । यसमा पनि ६ अंककै संयोग जुरेको थियो ।

उज्वेकिस्तानका गोलकिपर अब्दुभोहिद नेमातोभलाई लगातार व्यस्त बनाएका रोनाल्डोले २ सट गोलमा परिणत गरे । बाँकी सट उज्वेक गोलकिपर नेमातोभले बचाए ।

उज्वेकिस्तान विरुद्धको खेल रोनाल्डोले २३०औं अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो भने जसमा उनले कीर्तिमानी १४५ गोल गरेका छन् ।

यस्ते फिफा विश्वकपमा रोनाल्डोले २४ औं खेल खेले । विश्वकपमा सर्वाधिक खेल खेल्नेमा उनी जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजसँगे तेस्रो स्थानमा छन् । अब समूहको अन्तिम खेलमा कोलम्बिया विरुद्ध मेदान उत्रिएपछि रोनाल्डोले जर्मनीके अर्का लेजेण्ड लोथार म्याथ्युजको २५ खेलसँग बराबरी गर्नेछन् । अर्जेन्टिनाका मेसीले विश्वकपमा सर्वाधिक २८ खेल खेलेका छन् ।

रोनाल्डोको ६ विश्वकपको गोल विवरण:

२००६: १ गोल (डेब्यु विश्वकप)

२०१०: १ गोल

२०१४: १ गोल

२०१८: ४ गोल (स्पेन विरुद्ध ह्याट्रिकसहित)

२०२२: १ गोल

२०२६: २ गोल (उज्वेकिस्तान विरुद्ध हालसम्म)

फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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गोविन्दराज नेपाल
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