पहिलो हाफमै रोनाल्डोको दुई गोल

९ असार, काठमाडौं । क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिफा विश्वकप २२०६ अन्तर्गत उज्वेकिस्तान विरुद्ध पहिलो हाफमै दुई गोल गरेका छन् ।
समूह के अन्तर्गत अमेरिकाको ह्युस्टनमा भइरहेको खेलमा रोनाल्डोले पहिलो हाफमा दुई गोल गर्दा पोर्चुगलले ३-० को अग्रता बनाइसकेको छ ।
रोनाल्डोले खेलको छैटौं मिनेटमै पहिलो गोल गर्दे पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका थिए । उक्त गोलपछि रोनाल्डो लगातार ६ फिफा विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बने ।
यसअघि समूहको पहिलो खेलमा डिआर कंगो विरुद्ध गोल गर्न असफल भएका रोनाल्डोले उज्वेकिस्तान विरुद्ध सुरुमै कीर्तिमानी गोल गरे ।
रोनाल्डोले सन् २००६ देखि २०२६ सम्म लगातार ६ विश्वकप खेल्दा ६ वटै विश्वकपमा गोल गरेका हुन् ।
नुनो मेन्डेजले १७औं मिनेटमा गोल गर्दै पोर्चुगलको अग्रता दोब्बर पारेका थिए ।
रोनाल्डोले ३९औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेका हुन् । विश्वकपमा रोनाल्डोको कुल गोल संख्या १० पुगेको छ । उनले दोस्रो पटक विश्वकपको एकै संस्करणमा एक भन्दा बढी गोल गरेका हुन् ।
रोनाल्डोले सन् २००६ मा डेब्यु विश्वकपमा १ गोल गरेका थिए भने २०१० र २०१४ मा पनि १-१ गोल गरेका थिए । यस्तै सन् २०१८ मा भने स्पेन विरुद्ध ह्याट्रिकसहित ४ गोल गरेका थिए । सन् २०२२ मा १ गोल गरेका थिए भने हाल उत्तर अमेरिकामा भइरहेको विश्वकपमा पनि १ गोल गरिसकेका छन् ।
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