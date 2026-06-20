नेदरल्यान्ड्सका ब्रोबीको दुई गोल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत स्वीडेनविरुद्धको खेलमा नेदरल्यान्ड्सका ब्रायन ब्रोबीले सुरुवाती १७ मिनेटभित्रै दुई गोल गरेका छन् ।
- अमेरिकाको ह्युस्टनमा जारी खेलको छैटौं मिनेटमा कोडी गाक्पो र १७औं मिनेटमा डेन्ज डुम्रफाइसको क्रसमा ब्रोबीले गोल गरेका हुन् ।
- पहिलो खेलमा जापानसँग २-२ को बराबरीमा रोकिएको नेदरल्यान्ड्स यो खेल जित्दै नकआउट चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ ।
६ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह एफको खेलमा नेदरल्यान्ड्सका ब्रायन ब्रोबीले स्वीडेन विरुद्ध १७ मिनेटमै दुई गोल गरेका छन् ।
अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा भइरहेको खेलमा ब्रोबीले छैटौं मिनेटमै गोल गर्दै डच टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
कोडी गाक्पोले बायाँ भागबाट दिएको क्रसमा ब्रोबीले गोल गरेका हुन् । मध्य भागमा पाएको बललाई ब्रोबीले तिजानी रेइन्डर्सलाई दिएका थिए । रेइन्डर्सले बायाँ भागमा गाक्पोलाई बल दिए । त्यसपछि गाक्पोको पासमा ब्रोबीले गोल गरेका हुन् ।
यस्तै १७औं मिनेटमा डेन्ज डुम्रफाइसले दिएको क्रसमा ब्रोबीले गोल गरेका हुन् ।
पहिलो खेलमा जापान विरुद्ध वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा थोरै समय खेल्न पाएका ब्रोबीले स्वीडेन विरुद्ध पहिलो रोजाईँमा अवसर पाएका थिए । जसमा उनले सुरुवाती दुई गोल गर्दै प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
पहिलो खेलमा जापानसँग २-२ को बराबरीमा रोकिएको नेदरल्यान्ड्स आजको खेल जित्दे नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ ।
स्वीडेनले पहिलो खेलमा ट्युनिसियालाई ५-१ ले पराजित गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4