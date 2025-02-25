इन्डिया फाइट लिगमा नेपाली एमएमए फाइटर कोसिसको सानदार जित

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- नेपाली एमएमए फाइटर कोसिस श्रेष्ठले भारतमा आयोजित इन्डिया फाइट लिगमा भारतीय प्रतिद्वन्द्वीलाई १९ सेकेन्डमै नकआउट गर्दै सानदार जित हात पारेका छन् ।
- दिल्लीको सिरी फोर इन्डोर स्टेडियममा भएको लाइटवेइट विधाको सो प्रतियोगितामा ६ टोलीका ७२ फाइटरले सहभागिता जनाएका छन् ।
६ असार, काठमाडौं । नेपाली एमएमए फाइटर कोसिस श्रेष्ठले भारतमा भएको इन्डिया फाइट लिग (आईएफएल) मा सानदार जित हात पारेका छन् ।
दिल्लीको सिरी फोर इन्डोर स्टेडियममा भएको लाइटवेइट फाइटमा कोसिसले भारतीय फाइटर प्रचन्ड जमलियालाई १९ सेकेण्डमै नकआउट गरेका छन् ।
फ्रेन्चाइज बेस्ड मिक्स मार्सल आर्ट्स कम्पिटेसन (आईएफएल) मा ६ टिमका ७२ फाइटरहरुले प्रतिस्पर्धा गर्छन् । क्रिकेटको आइपीएल र कबड्डीको प्रो कबड्डी शेलीमै यो एमएमए लिग आयोजना भइरहेको छ । आइएफएल युएफसी फाइट पासको रुपमा रहेको छ ।
आइएफएलमा कोसिसको सहभागिताले नेपाली एमएमएको बढ्दो चर्चालाई पुष्टी गरेको छ ।
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