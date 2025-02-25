फिफा विश्वकपको ऐतिहासिक १०००औं खेलमा ट्युनिसिया र जापान भिड्दै

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'एफ' अन्तर्गत जापान र ट्युनिसियाबीच हुने खेल विश्वकप इतिहासकै १०००औं खेल हो ।
- पहिलो खेलमा खराब प्रदर्शनपछि ट्युनिसियाले प्रशिक्षक साबरी लामौचीलाई बर्खास्त गरी फ्रान्सेली प्रशिक्षक हर्भे रेनार्डलाई नयाँ मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ ।
- जापान र ट्युनिसियाबीच भएका ६ खेलमध्ये ५ खेलमा जापान विजयी भएको छ भने एक खेल ट्युनिसियाले जितेको छ ।
५ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एफ’ अन्तर्गत मेक्सिकोको मोन्टेरे स्टेडियममा ट्युनिसिया र जापान आमनेसामने हुँदैछन्, जुन खेल फुटबल इतिहासकै एउटा सुनौलो र ऐतिहासिक क्षण बन्नेछ ।
यो खेल फिफा विश्वकप इतिहासकै १०००औं खेल हो, जसका कारण विश्वभरका फुटबल प्रेमीहरूको नजर यस ऐतिहासिक भिडन्तमा केन्द्रित भएको छ ।
सन् १९३० मा सुरु भएको फिफा विश्वकप ९६औं वर्षमा आइपुग्दा १००० खेलको कोशेढुङ्गा पनि पार हुने क्रममा छ । आइतबार बिहान ९:४५ बजे हुने उक्त खेलपछि फिफा विश्वकपमा ऐतिहासिक १००० खेल पूरा हुनेछ ।
आफ्नो पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग २–२ को रोमाञ्चक बराबरी खेल्दै १ अंक जोडेको जापान आज स्पष्ट जितका साथ नकआउट चरणतर्फ पाइला बढाउन चाहन्छ ।
अर्कोतर्फ, पहिलो खेलमा स्विडेनसँग ५–१ को ठुलो हार बेहोरेको ट्युनिसिया यस ऐतिहासिक खेलमार्फत प्रतियोगितामा बलियो पुनरागमन गर्ने दाउमा छ ।
हेड-टु-हेड र पछिल्लो लय
यी दुई देशबीच फुटबल इतिहासमा यसअघि ६ पटक भेट भइसकेको छ, जसमा जापान स्पष्ट रूपमा हाबी देखिन्छ । जापानले ट्युनिसियाविरुद्धका ६ मध्ये ५ खेलमा जित निकालेको छ भने ट्युनिसियाले केवल १ खेल मात्र आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको छ ।
विश्वकपको मञ्चमा भने यी दुई टोली यसअघि सन् २००२ को विश्वकपमा भिडेका थिए, जहाँ जापान २–० ले विजयी भएको थियो ।
हालको लयलाई हेर्दा जापान पछिल्ला खेलहरूमा अलि बढी सन्तुलित र बलियो देखिएको छ, जहाँ उसले आफ्ना पछिल्ला ५ खेलमध्ये ३ खेलमा जित, १ खेलमा बराबरी र १ खेलमा हारको सामना गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, ट्युनिसियाको लय भने केही डगमगाएको छ, उसले पछिल्ला ५ मध्ये २ खेल जितेको छ भने २ खेलमा हार र १ खेलमा बराबरीको नतिजा निकालेको छ ।
टिम न्युज
जापानका लागि टोलीका सबै खेलाडीहरू फिट हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । प्रशिक्षक हाजिमे मोरियासुले नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको टोलीलाई नै निरन्तरता दिने सम्भावना छ ।
जापानले मोन्टेरेको अत्यधिक गर्मी र तापक्रमलाई मध्यनजर गर्दै विशेष प्रशिक्षणसहित रणनीतिक तयारी गरेको छ । टोलीले आफ्नो तीव्र गति र छोटो पासको शैलीमार्फत ट्युनिसियाको रक्षापंक्तिलाई सुरुदेखि नै दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको छ ।
ट्युनिसियाको टोलीमा भने पहिलो खेलको लज्जास्पद हारपछि ठुलो उथलपुथल भएको छ । खराब प्रदर्शनपछि व्यवस्थापनले प्रशिक्षक साबरी लामौचीलाई बर्खास्त गर्दै विश्वकपका अनुभवी फ्रान्सेली प्रशिक्षक हर्भे रेनार्डलाई नयाँ कमान्डर नियुक्त गरेको छ ।
नयाँ प्रशिक्षक रेनार्डको आगमनसँगै ट्युनिसियाको सुरुआती ११ र रणनीतिमा केही ठुला परिवर्तनहरू देख्न सकिनेछ । कप्तान एलिस स्किरीको नेतृत्वमा ट्युनिसियाले आफ्नो डिफेन्स लाइनलाई थप संगठित बनाउँदै जापानको काउन्टर अट्याकलाई रोक्ने योजना बुनेको छ ।
प्लेयर्स टु वाच
जापान
ताकेफुसा कुबो : जापानी आक्रमणका मुख्य खम्बा मानिने कुबो आफ्नो असाधारण ड्रिब्लिङ र गतिले चिनिन्छन् । विपक्षी डिफेन्सलाई जतिसुकै बेला पनि छिन्नभिन्न पार्न सक्ने र गोलका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने क्षमताका कारण उनी ट्युनिसियाका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा बन्न सक्छन् ।
दाइची कामादा : पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध कर्नरमार्फत बराबरी गोल फर्काउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कामादा मिडफिल्डका इन्जिन हुन् । खेलको लयलाई नियन्त्रणमा राख्न र फरवार्डहरूका लागि पास निकाल्न उनको भूमिका आजको खेलमा निर्णायक रहनेछ ।
केइतो नाकामुरा : अग्रपंक्तिमा तीव्र गतिका साथ खेल्ने नाकामुरा उत्कृष्ट फिनिसिङका लागि प्रख्यात छन् । पहिलो खेलमा पनि गोल गर्दै उच्च लयमा रहेका उनले ट्युनिसियाको नयाँ डिफेन्स संरचनालाई कडा चुनौती दिने निश्चित छ ।
ट्युनिसिया
एलिस स्किरी : टोलीका कप्तान तथा डिफेन्सिभ मिडफिल्डर स्किरी ट्युनिसियाका सबैभन्दा भरपर्दा खेलाडी हुन् । जापानको तीव्र गतिको मिडफिल्ड आक्रमणलाई बीचमै रोक्न र डिफेन्सलाई सुरक्षा प्रदान गर्न उनको अनुभव आज टोलीका लागि मुख्य हतियार बन्नेछ ।
हानिबल मेजब्री : युवा र ऊर्जावान मिडफिल्डर हानिबल आफ्नो आक्रामक खेलशैली र बल खोस्ने क्षमताका लागि परिचित छन् । नयाँ प्रशिक्षक रेनार्डको रणनीतिमा उनले मिडफिल्ड र फरवार्ड लाइनबीच पुलको काम गर्दै जापानलाई दबाबमा राख्न सक्छन् ।
युसेफ म्साक्नी : ट्युनिसियाका अनुभवी फरवार्ड म्साक्नीसँग खेलको दिशा बदल्न सक्ने उत्कृष्ट क्षमता छ । काउन्टर अट्याकमा गोल निकाल्न र जापानको डिफेन्सलाई व्यस्त राख्न उनको खेलकौशल ट्युनिसियाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ ।
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