पहिलो जितको खोजीमा इक्वेडर र कुरासाओ

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'इ' अन्तर्गत आज अमेरिकाको कान्सास सिटीमा इक्वेडर र कुरासाओ आमनेसामने हुँदैछन् ।
- पहिलो खेल गुमाएका दुवै टोलीका लागि प्रतियोगितामा अगाडि बढ्न आज स्पष्ट तीन अङ्क जोड्नुपर्ने दबाब रहेको छ ।
- फुटबल इतिहासमा पहिलो पटक आमनेसामने हुन लागेका यी दुई देशमध्ये तुलनात्मक रूपमा इक्वेडर बलियो टोली मानिएको छ ।
५ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘इ’ अन्तर्गत आज अमेरिकाको कान्सास सिटीस्थित बाउन्ड्रिङ रंगशालामा इक्वेडर र कुरासाओ आमनेसामने हुँदैछन् ।
आफ्नो पहिलो खेलमा आइभरी कोस्टसँग १–० को स्तब्धपूर्ण हार बेहोरेको इक्वेडर र जर्मनीसँग ७–१ को विशाल अन्तरले पराजित भएको कुरासाओ दुवैका लागि यो खेल प्रतियोगितामा टिकिरहन निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
पहिलो खेलमा अंक गुमाएका यी दुई टोलीमध्ये आज हार्ने टोलीको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना लगभग समाप्त हुने भएकाले दुवै टोली स्पष्ट ३ अंकको खोजीमा मैदान उत्रनेछन् ।
कागजमा दक्षिण अमेरिकी शक्ति इक्वेडर बलियो र फेभरेट देखिए पनि जर्मनीसँगको लज्जास्पद हार बिर्सेर उत्कृष्ट पुनरागमन गर्ने दाउमा कुरासाओ रहेको छ ।
हेड-टु-हेड र पछिल्लो लय
इक्वेडर र कुरासाओबीच यसअघि कुनै पनि आधिकारिक प्रतिस्पर्धी खेल भएको छैन, जसका कारण फुटबल इतिहासमा यी दुई देश पहिलो पटक आमनेसामने हुन लागेका हुन् ।
हालको लयलाई हेर्दा इक्वेडरले आफ्ना पछिल्ला पाँच खेलमध्ये दुई खेलमा जित, दुई खेलमा हार र एक खेलमा बराबरीको नतिजा निकालेको छ ।
अर्कोतर्फ, पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको क्यारिबियन टोली कुरासाओको लय निकै कमजोर देखिएको छ, जहाँ उसले पछिल्ला पाँच खेलमध्ये केवल एक खेल जितेको छ भने चार खेलमा हारको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
टिम न्युज
इक्वेडरका लागि राहतको कुरा यो छ कि टोलीमा कुनै पनि नयाँ खेलाडी घाइते वा प्रतिबन्धित छैनन् । प्रशिक्षक फेलिक्स सान्चेजले पहिलो खेलको हारपछि टोलीको अग्रपंक्तिमा केही रणनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
टोलीले यस खेलमा मिडफिल्ड नियन्त्रणमा लिँदै सुरुवाती मिनेटदेखि नै कुरासाओमाथि आक्रामक दबाब बनाउने रणनीति तयार पारेको छ, जसमा मोइसेस काइसेडो र एनेर भ्यालेन्सिया जस्ता अनुभवी खेलाडीहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी हुनेछ ।
कुरासाओका लागि जर्मनीविरुद्धको खेलमा डिफेन्समा देखिएको गम्भीर कमजोरी सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । टोलीमा कुनै नयाँ चोटको समस्या नभए पनि प्रशिक्षक डिक एड्भोकाटले रक्षापंक्तिलाई मजबुत बनाउन सुरुवाती ११ मा केही महत्त्वपूर्ण फेरबदल गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
जर्मनीविरुद्ध सात गोल खाएको कुरासाओले यस खेलमा भने आफ्नो डिफेन्स लाइनलाई चुस्त राख्दै काउन्टर अट्याकमा इक्वेडरलाई रोक्ने रक्षात्मक रणनीति अपनाउने अनुमान गरिएको छ ।
प्लेयर्स टु वाच
इक्वेडर
एनेर भ्यालेन्सिया : टोलीका कप्तान तथा अनुभवी स्ट्राइकर भ्यालेन्सिया इक्वेडरका मुख्य गोलकर्ता हुन् । कुरासाओको कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाउन र पहिलो जित सुनिश्चित गर्न उनको उपस्थिति निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
मोइसेस काइसेडो : मिडफिल्डका मुख्य खम्बा काइसेडो खेलको गति नियन्त्रण गर्न र रक्षापंक्तिलाई बलियो बनाउन माहिर छन् । विपक्षीको आक्रमणलाई बीचमै रोकेर आफ्ना फरवार्डहरूका लागि गोलको अवसर सिर्जना गर्न उनी सिपालु मानिन्छन् ।
केन्ड्री पाएज : टोलीका अत्यन्तै प्रतिभावान युवा मिडफिल्डर पाएज आफ्नो उत्कृष्ट ड्रिब्लिङ र रचनात्मकताका लागि चिनिन्छन् । खेलको जुनसुकै समयमा पनि उत्कृष्ट पास निकाल्न सक्ने क्षमता भएकाले उनी कुरासाओका डिफेन्डरका लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्छन् ।
कुरासाओ
जुनिन्यो बाकुना : मिडफिल्ड र आक्रमण दुवै सम्हाल्न सक्ने बाकुना कुरासाओका सबैभन्दा अनुभवी र मुख्य खेलाडी हुन् । इक्वेडरको बलियो मिडफिल्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै टोलीका लागि आक्रमण बुन्ने मुख्य जिम्मा उनकै हुनेछ ।
रङ्गेलो जान्गा : टोलीका मुख्य फरवार्ड जान्गा शारीरिक रूपमा बलिया छन् र हवाई बलहरूमा उनी निकै खतरनाक साबित हुन सक्छन् । इक्वेडरको डिफेन्सलाई दबाबमा राख्न र काउन्टर अट्याकमा गोल निकाल्न उनको भूमिका अग्रणी रहनेछ ।
एलोय रुम : पहिलो खेलमा जर्मनीविरुद्ध सात गोल खाए पनि गोलकिपर रुमको अनुभव कुरासाओका लागि महत्वपूर्ण छ । इक्वेडरको सम्भावित घातक आक्रमणहरूलाई विफल पार्न र टोलीलाई खेलमा टिकाइराख्न आज उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
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