पोर्चुगललाई १७ मिनेटमै दुई गोलको अग्रता

९ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूहको के को आफ्नो दोस्रो खेलमा पोर्चुगलले उज्वेकिस्तान विरुद्ध १७ मिनेट भित्रै दुई गोल गरेको छ ।
कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले लगातार ६ फिफा विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान बनाएको खेलमा पोर्चुगलले सुरुवाती अग्रता लिएको हो ।
यसअघि पहिलो खेलमा डिआर कंगो विरुद्ध गोल गर्न असफल भएका रोनाल्डोले उज्वेकिस्तान विरुद्ध छैटौं मिनेटमै गोल गर्दे पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
त्यसपछि नुनो मेन्डेजले १७औं मिनेटमा फ्रिकिकमा गोल गरी अग्रता दोब्बर पारे ।
रोनाल्डोले सन् २००६ देखि २०२६ सम्म लगातार ६ विश्वकप खेल्दा ६ वटै विश्वकपमा गोल गरेका हुन् ।
रोनाल्डोले सन् २००६ मा डेब्यु विश्वकपमा १ गोल गरेका थिए भने २०१० र २०१४ मा पनि १-१ गोल गरेका थिए । यस्तै सन् २०१८ मा भने स्पेन विरुद्ध ह्याट्रिकसहित ४ गोल गरेका थिए । सन् २०२२ मा १ गोल गरेका थिए भने हाल उत्तर अमेरिकामा भइरहेको विश्वकपमा पनि १ गोल गरिसकेका छन् ।
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