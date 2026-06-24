घानासँग इंग्ल्यान्डको निराशाजनक बराबरी

१० असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह एलको खेलमा इंग्ल्यान्ड र घानाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् ।
अमेरिकाको बोस्टो स्टेडियममा बुधबार बिहान चाँडै भएको खेलमा इंग्ल्यान्डले गोलको अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा घानासँग बराबरीमा चित्त बुझाएको हो ।
पछिल्ला पाँच विश्वकप मध्ये इंग्ल्यान्ड आफ्नो दोस्रो खेलमा बराबरीमा रोकिएको यो तेस्रो पटक हो ।
यस विश्वकपमा गोलरहित बराबरीमा सकिएको यो तेस्रो खेल हो । यसअघि स्पेन र केप भर्डे तथा बेल्जियम र इरानबीचको खेलपनि गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो ।
कप्तान ह्यारी केनसहित बुकायोसाका, एबेरेची एजे, मार्कुस साशफोर्ड जस्ता फरवार्ड रेको इंग्लिस टोलीको फिनिसिङ भने चुस्त हुन सकेन ।
केनले पहिलो खेलमा क्रोएसिया विरुद्ध दुई गोल गरेपनि आज उनको खुट्टाबाट कुनै गोल निस्केन ।
७९ प्रतिशत बल पोसेसन राखेको इंग्ल्यान्डले विपक्षीलाई पुरा नियन्त्रणमा राखेको थियो । यस्तै कूल १९ सट प्रहार गरेको थियो ।
बराबरीपछि इंग्ल्यान्ड र घाना दुवैले ४-४ अंक जोडेको छ । गोल अन्तरका आधारमा इंग्ल्यान्ड अघि छ । दुवैको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो छ । यस बराबरीले पहिलो खेलमा पराजित भएको क्रोएसिया र पानामाको लागि पनि केही अवसर बनेको छ ।
क्रोएसिया र पानामा बुधबार बिहान पौने ४ बजे खेल्दैछन् ।
इंग्ल्यान्डले अब समूहको अन्तिम खेलमा पानामासँग खेल्नेछ भने घानाले क्रोएसियाको सामना गर्नेछ ।
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