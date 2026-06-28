रसिलाले स्विट्जरल्यान्ड र फ्रान्समा प्रशिक्षण गर्ने

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- अल्ट्रा रनर रसिला तामाङ दुई महिनाको विशेष प्रशिक्षणका लागि आइतबार स्विट्जरल्यान्ड प्रस्थान गरेकी छन्।
- एसिया ट्रेल मास्टर्स विजेता रसिलाले स्विट्जरल्यान्ड र फ्रान्समा प्रशिक्षण लिनुका साथै तीनवटा अल्ट्रा रेस प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछिन्।
- पर्वतारोहीसमेत रहेकी रसिलाले यालुङ रि र आइल्यान्ड पिक्सहित पाँचवटा हिमालको सफल आरोहण गरिसकेकी छन्।
१४ असार, काठमाडौं । अल्ट्रा रनर रसिला तामाङ आइतबार दुई महिना प्रशिक्षणका लागि स्विट्जरल्यान्ड प्रस्थान गरेकी छन् ।
एसिया ट्रेल मास्टर्स महिला च्याम्पियन्सीपमा विजेता बनेर इतिहास बनाएकी रसिलाले दुई महिनाको बसाईमा स्विट्जरल्यान्डको ग्राचेन र फ्रान्सको ला ग्रेभमा प्रशिक्षण लिनेछिन् । रसिला एसिया ट्रेल मास्टर्स जित्ने नेपालकी पहिलो अल्ट्रा धाविका हुन् ।
प्रशिक्षणककै समयमा रसिलाले स्विट्जरल्यान्ड र फ्रान्समा हुने तीन अल्ट्रा रेस प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछिन् ।
पर्वतारोही पनि रहेकी उनले यालुङ रि पिक (५६३० मिटर), छुलु फार इस्ट (६०४५ मिटर), पोकाल्डे पिक (५८०६ मिटर), लोबुचे इस्ट (६११९ मिटर) र आइल्यान्ड पिक (६१६५ मिटर)को सफल आरोहण गरेकी छन् ।
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