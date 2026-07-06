मेक्सिकोका क्विनोनेसले फर्काए गोल

२२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ को खेलमा सहआयोजक मेक्सिकोले इंग्ल्यान्ड विरुद्ध गोल फर्काएको छ ।
जुलियन क्विनोनेसले ४२औं मिनेटमा गोल गर्दै गोल अन्तरमा कम पारेका हुन् । त्यसअघि इंग्ल्यान्डका जुड बेलिङहमले दुई मिनेटमा दुई गोल गर्दै २-० को अग्रता दिलाएका थिए ।
मेक्सिकोको घरेलु मेदान अज्टेका स्टेडियममा भइरहेको खेलमा बेलिङहमले ३६औं मिनेटमा बुकायो साकाको क्रसमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसको एक मिनेटपछि नै बेलिङहमले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डको अग्रता दोब्बर पारे ।
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