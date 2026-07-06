पहिलो हाफमा इंग्ल्यान्डलाई २-१ को अग्रता

२२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ को खेलमा इंग्ल्यान्डले सहआयोजक मेक्सिको विरुद्ध पहिलो हाफमा २-१ को अग्रता बनाएको छ ।
मेक्सिकोको घरेलु मेदान अज्टेका स्टेडियममा भइरहेको खेलमा पहिलो हाफमै तीन गोल हुँदा इंग्ल्यान्डले अग्रता लिएको हो ।
इंग्ल्यान्डका जुड बेलिङहमले दुई मिनेट अन्तरमा दुई गोल गर्दै २-० को अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि मेक्सिकोका जुलियन क्विनोनेसले गोल फर्काएका हुन् ।
बेलिङहमले ३६औं मिनेटमा बुकायो साकाको क्रसमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसको एक मिनेटपछि नै बेलिङहमले कप्तान ह्यारी केनको असिस्टमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डको अग्रता दोब्बर पारे ।
मेक्सिको विरुद्ध दुई गोल गरेपछि बेलिङहमको गोल संख्या ४ पुगेको छ । बेलिङहमले समूह चरणका क्रोएसिया र पानामा विरुद्ध एक-एक गोल गरेका थिए ।
दुई गोलले पछि परेको मेक्सिकोले पनि तत्कालै गोल फर्कायो । मेक्सिकोका जुलियन क्विनोनेसले ४२औं मिनेटमा गोल गर्दै गोल अन्तरमा कम पारेका हुन् । जारी विश्वकपमा क्विनोसको पनि यो चौथो गोल हो । उनले यसअघि समूह चरणमा दक्षिण अफ्रिका र चेक रपब्लिकबीच एक-एक गोल गरेका थिए भने राउण्ड अफ ३२ को खेलमा इक्वेडर विरुद्ध एक गोल गरेका थिए ।
खराब मौसमका कारण मेक्सिको र इंग्ल्यान्डबीचको खेल एक घण्टा ढिला सुरु भएको थियो ।
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