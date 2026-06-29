ब्राजिल विरुद्ध जापानलाई अग्रता

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- जापानले ब्राजिल विरुद्ध एक गोलको अग्रता लिएको छ ।
- खेलको २९औं मिनेटमा जापानका लागि सानोले गोल गरेका छन् ।
१५ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत राउण्ड अफ ३२ को खेलमा जापानले ब्राजिल विरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा भइरहेको खेलमा जापानका लागि काइसु सानोले २९औं मिनेटमा गोल गरे ।
उनले मैदानको बिच भागबाट एक्लै बल अगाडि बढाउँदै गोल गरेका हुन् ।
जर्मन क्लब मेइन्ज ०५ बाट खेल्ने जापानका लागि सानोको यो पहिलो गोल समेत हो ।
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