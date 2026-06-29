पहिलो हाफमा जापानलाई एक गोलको अग्रता, बराबरी गोल गर्न ब्राजिलको संघर्ष

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- फिफा विश्वकप २०२६ को राउण्ड अफ ३२ खेलमा जापानले ब्राजिलविरुद्ध पहिलो हाफमा १-० गोलको अग्रता लिएको छ ।
- जापानका काइसु सानोले खेलको २९औं मिनेटमा एक्लै बल अगाडि बढाउँदै ब्राजिलविरुद्ध गोल गरेका हुन् ।
- पाँच पटकको विश्व विजेता ब्राजिलले खेलमा बराबरी गर्ने प्रयास गरे पनि पहिलो हाफसम्म सफल हुन सकेको छैन ।
१५ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत राउण्ड अफ ३२ को खेलमा जापानले ब्राजिल विरुद्ध पहिलो हाफमा १-० को अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा भइरहेको खेलमा जापानका लागि काइसु सानोले २९औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए ।
उनले मैदानको बिच भागमा ब्राजिलियन खेलाडीको मिस पासलाई कलेक्ट गर्दै एक्लै बल अगाडि बढाउँदै गोल गरेका हुन् । सानोको लामो प्रहार ब्राजिलका गोलकिपर एलिसन बेकरले रोक्ने कुनै अवसर पाएनन् ।
जर्मन क्लब मेइन्ज ०५ बाट खेल्ने जापानका लागि सानोको यो पहिलो गोल समेत हो ।
एक गोलले पछि परेको पाँच पटकको विश्व विजेता ब्राजिलले बराबरी गोल फर्काउने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेन ।
पहिलो हाफका जापानका गोलकिपर जिओन सुजुकीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
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