नेदरल्यान्ड्स र मोरक्कोबीचको खेलमा चम्किन सक्ने खेलाडी

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- फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ अन्तर्गत आज नेदरल्यान्ड्स र मोरक्कोबीच मेक्सिकोको मोन्टेरे रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
- डच टोलीका भर्जिल भान डाइक, ब्रायन ब्रोबे र कोडी गाक्पोले आफ्नो टोलीको रक्षा र आक्रमणको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
- मोरक्कोका अचरफ हाकिमी, ब्राहिम डियाज र गोलकिपर यासिन बोनोले टोलीलाई क्वाटरफाइनलमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
१५ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरण अन्तर्गत आज मेक्सिकोस्थित मोन्टेरे रङ्गशालामा नेदरल्यान्ड्स र मोरक्कोबीच राउन्ड अफ ३२ को खेल हुँदैछ ।
दुई अपराजित टोलीबीचको यो खेलमा दुवै टोलीका केही खास खेलाडीहरूको प्रदर्शन निर्णायक बन्ने देखिएको छ । दुवै टोली खेल जित्दै अगाडि बढ्न चाहन्छन् ।
डच टोलीका प्रिमियर लिग स्तरका डिफेन्डरहरू र मोरक्कोका ला लिगा एवं फ्रान्सेली लिगका विष्फोटक प्लेमेकरहरूबीच मैदानमा हुने व्यक्तिगत भिडन्तले नै यस खेलको भाग्यको फैसला गर्ने निश्चित छ ।
खेलको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने दुवै टोलीका तीन–तीन मुख्य खेलाडीहरू यसप्रकार छन् :
नेदरल्यान्ड्स
भर्जिल भान डाइक (डिफेन्डर) : लिभरपुलका यी विश्वस्तरीय डिफेन्डर डच रक्षापङ्क्तिका प्रमुख नेता र मेरुदण्ड हुन् । उनको अद्वितीय शारीरिक उचाइ, उत्कृष्ट हवाई बलमा पकड र मोरक्कोका तीब्र गतिका फरवार्डहरूलाई रोक्न सक्ने क्षमता नेदरल्यान्ड्सलाई क्लिन शिट दिलाउन सबैभन्दा निर्णायक हुनेछ ।
ब्रायन ब्रोबे (स्ट्राइकर) : आयाक्सबाट खेल्ने यी शक्तिशाली युवा फरवार्ड नेदरल्यान्ड्सको अग्रपङ्क्तिका मुख्य खेलाडी हुन् । उनको बलियो शारीरिक क्षमता, विपक्षी डिफेन्डरहरूलाई ब्याक-टु-गोल राख्दै बल रोक्ने खुबी र उत्कृष्ट ‘लिङ्क-अप प्ले’ले कोडी गाक्पो र अन्य विङ्गरहरूलाई आक्रामक स्पेस बनाइदिनुका साथै मोरक्कोको डिफेन्स लाइनलाई खेलभरि कडा दबाबमा राख्नेछ । जारी विश्वकपमा उनले ३ गोल गरेका छन् ।
कोडी गाक्पो (फरवार्ड) : ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सधैं लयमा देखिने गाक्पो नेदरल्यान्ड्सको आक्रमणका मुख्य हतियार हुन् । बायाँ विङ्ग्सबाट तीव्र गतिमा बल दौडाउँदै डिफेन्डरहरूलाई बिट गरेर भित्र छिर्ने र सटिक प्रहार गर्ने उनको शैली मोरक्कोका राइट–ब्याक अचरफ हाकिमीका लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
मोरक्को
अचरफ हाकिमी (डिफेन्डर) : पेरिस सेन्ट–जर्मेनका स्टार राइट–ब्याक हाकिमी मोरक्को राष्ट्रिय टोलीका कप्तान तथा विश्वकै उत्कृष्ट डिफेन्डरमध्ये एक हुन् । डिफेन्स सम्हाल्नुका साथै दायाँ विङ्ग्सबाट तीव्र गतिमा आक्रामक ओभरल्याप गर्दै क्रस निकाल्ने उनको विश्वस्तरीय शैली नेदरल्यान्ड्सका फरवार्डहरूलाई रोक्न र आफ्नो टोलीको आक्रमण बढाउन दोहोरो भूमिकामा रहनेछ ।
इसाएल साइबारी (फरवार्ड) : साइबारी मोरक्कोका मुख्य हतियार हुन् । नेदरल्यान्ड्सको घरेलु लिगमा लामो समयदेखि खेलिरहेका कारण उनलाई डच डिफेन्डरहरूको कमजोरी र रक्षात्मक रणनीतिबारे पूर्ण ज्ञान छ । उनको बलियो शारीरिक शक्ति, ड्रिब्लिङ गति र मिडफिल्डबाट अचानक पेनाल्टी बक्सभित्र छिरेर प्रहार गर्न सक्ने आक्रामक शैली डच डिफेन्सका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नेछ । जारी विश्वकपमा उनले ३ गोल गरेका छन् ।
यासिन बोनो (गोलकिपर): कतार विश्वकपमा पेनाल्टी सुटआउट र खेलभरि उत्कृष्ट बचाउ गरेर मोरक्कोलाई सेमिफाइनल पुर्याएका बोनो टोलीका भरपर्दा पर्खाल हुन् । नेदरल्यान्ड्सका विष्फोटक फरवार्डहरूका घातक प्रहार र आक्रमणलाई रोक्न मैदानमा उनको अनुभवको ठूलो रणनीतिक महत्त्व रहनेछ ।
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