मार्टिनेलीको इन्जुरी टाइम गोलमा ब्राजिल अन्तिम १६ मा

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- इन्जुरी टाइममा गाब्रीएल मार्टीनेलीले निर्णायक गोल गरेपछि जापानलाई २-१ ले पराजित गर्दै ब्राजिल फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ ।
- खेलको २९औं मिनेटमा काइसु सानोले गोल गर्दै जापानलाई अग्रता दिलाए पनि दोस्रो हाफमा ब्राजिलले खेलमा पुनरागमन गर्दै जित हात पारेको हो ।
- मिडफिल्डर कासेमिरोले ५६औं मिनेटमा हेडमार्फत गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए भने उनी ब्राजिलका लागि विश्वकपमा गोल गर्ने दोस्रो पाका खेलाडी बनेका छन् ।
१५ असार, काठमाडौं । गाब्रीएल मार्टेीनेलीले इन्जुरी टाइममा निर्णायक गोल गरेपछि जाापनलाई २-१ ले पराजित गर्दै ब्राजिल फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ ।
वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका मार्टिनेलीले अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा भएको खेलमा दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको पाँचौ मिनेटमा निर्णायक गोल गरे ।
पाँच पटकको च्याम्पियन ब्राजिलले पहिलो हाफमा एक गोलले पछि परेको स्थिती उल्टाउँदै जित हात पारेको हो ।
ब्राजिलले अब आइभरी कोस्ट र नर्वेबीचको विजेतासँग अन्तिम १६ मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
जापानका लागि काइसु सानोले २९औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । उनले मैदानको बिच भागमा ब्राजिलियन खेलाडीको मिस पासलाई कलेक्ट गर्दै एक्लै बल अगाडि बढाउँदै गोल गरेका हुन् । सानोको लामो प्रहार ब्राजिलका गोलकिपर एलिसन बेकरले रोक्ने कुनै अवसर पाएनन् ।
जर्मन क्लब मेइन्ज ०५ बाट खेल्ने जापानका लागि सानोको यो पहिलो गोल समेत हो ।
दोस्रो हाफमा ब्राजिल खेलमा फर्कियो । ब्राजिलका लागि मिडफिल्डर कासेमिरोले ५६औं मिनेटमा हेड मार्फत गोल गरेका हुन् । उनले गाब्रीएल मागल्हाएसको क्रसमा गोल गरेका हुन् ।
पहिलो हाफमा एक गोलले पछि परेको ब्राजिलले दोस्रो हाफको सुरुवात देखि नै जापानमाथि लगातार दबाब बनाएको थियो । तर जापानका गोलकिपर जिओन सुजुकीले उत्कृष्ट बचाउ गर्दा ब्राजिलले गोल गर्न सकेको थिएन ।
तर कासेमिरोले गोल गर्दै खेल बराबरी गरे । कासेमिरो ब्राजिलका लागि विश्वकपमा गोल गर्ने दोस्रो पाका खेलाडी समेत बने । उनले ३४ वर्ष १२६ दिनको हुँदा गोल गरेका हुन् । यसअघि बेबटोले ३४ वर्ष १३७ दिन हुँदा सन् १९९८ मा डेनमार्क विरुद्ध गोल गरेका थिए ।
५२औं मिनेटमा ब्राजिलका डानिलोको पासमा ब्रुनो गुमाइरेसको हेडर जापानका गोलकिपर सुजुकीले उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए ।
यस्तै ५४औं ब्राजिलका कासेमिरोले हानेको बल जापानका डिफेन्डरले गोललाइनबाट बचाएका थिए ।
त्यसपछि लगत्तै भिनिसियसको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्किएको थियो ।
निर्धारित समयको खेल बराबरीतर्फ अग्रसर भइरहेको बेला ब्राजिलका लागि इन्जुरी टाइममा मार्टिनेलीले विजयी गोल गरे ।
जापानका लागि गोलकिपर जिओन सुजुकीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ४ सेभ गरेपनि जम्मा २ सट मात्र टार्गेटमा राख्न सफल भयो । १९ सट प्रहार गरेको ब्राजिलले ७ सट टार्गेटमा हानेको थियो ।
पहिलो पटक नकआउट चरणमा खेल जित्ने लक्ष्यमा रहेको जापानले भने अग्रता कायम राख्न नसक्दा जित हात पार्न सकेन । फिफा विश्वकपको नकआउट चरणमा यसअघि पनि जापानले विपक्षी विरुद्ध अग्रता लिएर हार बेहोरेको थियो । सन् २०१८ मा बेल्जियम विरुद्ध अन्तिम १६ मा जापानले २-० को अग्रता लिएर पछि ३-२ ले पराजित भएको थियो । यस्ते २०२२ मा क्रोएसिया विरुद्ध १-० ले अग्रता लिएर पछि पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएको थियो ।
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