अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट नेयमारको सन्यास घोषणा

२२ असार, काठमाडौं । ब्राजिलियन फुटबलर नेयमारले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् । फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ १६ मा नर्वेसँग २–१ ले पराजित भएर बाहिरिएसँगै स्टार फरवार्ड नेयमारले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन् ।
३४ वर्षीय नेयमारले ब्राजिलका लागि १२९ खेलमा ८० गोल गर्दै पुरुष राष्ट्रिय टोलीको इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडीका रूपमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियर टुंग्याएका हुन् ।
पराजयपछि भावुक बनेका नेयमारले भने, ‘मैले प्रयास गरें, धेरै प्रयास गरें । मेरो यात्रा यही स्टेडियमबाट सुरु भएको थियो र यहीँ अन्त्य भयो । अब सबै सकियो ।’
सन् २०१० मा ब्राजिलबाट अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यु गरेका नेयमारले चारवटा फिफा विश्वकप खेले । उनले दुई ओलम्पिकमा पनि सहभागिता जनाउँदै २०१२ मा रजत तथा २०१६ मा ब्राजिललाई स्वर्ण पदक जिताएका थिए ।
विश्वकप २०२६ मा भने उनी पूर्ण फिट नभएका कारण दुई खेलमा मात्रै वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान उत्रिएका थिए । समूह चरणमा स्कटल्यान्डविरुद्ध दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका नेयमारले राउन्ड अफ १६ मा नर्वेविरुद्ध इन्जुरी समयमा पेनाल्टीमार्फत प्रतियोगितामा आफ्नो एकमात्र गोल गरेका थिए ।
ब्राजिललाई स्तब्ध पार्दै क्वार्टरफाइनल पुगेको नर्वेले अब हुने मेक्सिको र इंग्ल्यान्डबीचको विजेतासँग सेमिफाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
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