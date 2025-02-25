२१ असार, काठमाडौं । सर्बियन टेनिस स्टार नोभाक जोकोभिचले रोजर फेडेरेरको विम्बल्डन पुरुष एकलमा सर्वाधिक जितको कीर्तिमान तोड्दै प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएका छन् ।
सात पटकका विम्बल्डन च्याम्पियन जोकोभिचले आइतबार बेलुका भएको खेलमा रुसका रोमन साफुलिनलाई ३-१ को सेटमा पराजित गर्दै अन्तिम आठमा प्रवेश गरेका हुन् । जोकोभिच ७-६(८-६), ६-३, ३-६ र ६-३ ले विजयी भए ।
यस जितसँगै उनले विम्बल्डनमा पुरुष एकलतर्फ १०६औं जित दर्ता गर्दै स्विट्जरल्यान्डका रोजर फेडेरेरको कीर्तिमान तोडेका हुन् । फेडेररले आफ्नो विम्बल्डन करियरमा १०५ खेल जितेका थिए ।
जोकोभिच लगातार नवौं संस्करण क्वाटररफाइनल पुग्न सफल भएका हुन् । जोकोभिचले खेलका क्रममा आफ्नो उत्कृष्ट अनुभव र स्तर देखाउँदै आकर्षक ड्रप भलीमार्फत खेल समाप्त गरेका थिए ।
साफुलिनले उत्कृष्ट चुनौती प्रस्तुत गरे पनि टेनिसका सर्वकालीन महान् खेलाडीमध्ये एक जोकोभिचविरुद्ध अन्ततः हार स्वीकार्न बाध्य भए।
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