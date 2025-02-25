अस्ट्रेलियाले सातौंपटक जित्यो महिला टी-२० विश्वकपको उपाधि

२१ असार, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले आईसीसी महिला टी-२० विश्वकपको उपाधि जितेको छ । आइतबार राति भएको फाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले सातौंपटक उपाधि जितेको हो ।
इंग्ल्यान्डले दिएको १५१ रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले १७ बल बाँकी छँदा ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । बेथ मूनीले ६४ तथा फोबे लिचफिल्डले ४८ रन बनाइन् ।
इंग्ल्यान्डका लागि चार्लोट डिन, लाउरेन बेल र सोफी एक्लेस्टोनले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको इंग्ल्यान्डले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १५० रन बनाएको थियो । कप्तान नाट सिभर ब्रन्टले अविजित ५८ रन बनाइन् भने फ्रेया केम्पले ४४ रन बनाएर अविजित रहिन् ।
अस्ट्रेलियाका लागि किम गार्थ, लुसी हामिल्टन, कप्तान सोफी मोलिनक्स र एनाबेल सदरल्यान्डले १-१ विकेट लिए ।
अस्ट्रेलिया प्रतियोगिताभर अपराजित रहेर च्याम्पियन बन्यो । समूह चरणका ५ वटै खेल जितेको अस्ट्रेलियाले सेमिफाइनलमा वेस्ट इन्डिजलाई पराजित गरेको थियो ।
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